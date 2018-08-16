10 культовых песен "Королевы соула". Чем запомнится Арета Франклин

Выдающаяся джазовая певица Арета Франклин, которую многие называют "королевой соула", скончалась 16 августа в Чикаго. Ей было 76 лет. Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: АР/Henny Ray Abrams

Редакция портала Москва 24 вспоминает культовые песни величайшей певицы в истории.

Арета Франклин – американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Наибольшего успеха она достигла во второй половине 1960-х и начале 1970-х годов. По версии журнала Rolling Stone, она причислена к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. Исполнительница завоевала 18 премий Grammy. – американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Наибольшего успеха она достигла во второй половине 1960-х и начале 1970-х годов. По версии журнала Rolling Stone, она причислена к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. Исполнительница завоевала 18 премий Grammy. Франклин выросла в Детройте (штат Мичиган) в семье священника, с сестрами пела в церковном хоре. Уже в 14 лет были сделаны первые записи ее вокала. Период до 1966 года, когда Франклин записывалась на Columbia Records, считается "временем упущенных возможностей".



I Never Loved A Man



Видео: YouTube/Jürgen Wladi Grunewald

С конца 1966 года начинается "золотой период" в творчестве певицы. Для записи сингла I Never Loved a Man (The Way I Love You) продюсер Джерри Уэкслер привез Франклин в Алабаму, где она записывалась с лучшими музыкантами американского Юга. Песня стала прорывной, попала в лидеры хит-парада R&B и добралась до девятого места в категории "поп-музыки".

Chain of Fools



Видео: YouTube/The Kennedy Center

На период с начала 1967-го до конца 1968 годов приходится прорыв Франклин в поп-чартах: за это время 10 ее песен (среди них такие жемчужины классического соула, как Chain of Fools и (You Make Me Feel Like) A Natural Woman попадают в лучшую десятку Billboard Hot 100.

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman



Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=oeDksSfuqaU]

Rock & Roll Hall of Fame[/URLEXTERNAL]

Песни Ареты Франклин охватывают влияния таких направлений музыки как джаз, соул, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл. В шестидесятые певица, получившая почетный неофициальный титул "Леди Соул", стала лицом движения за гражданские права.

Respect



Видео: YouTube/numberonesongs4444

Ее перепевка песни Отиса Реддинга Respect стала гимном феминистского движения и возглавила национальный хит-парад продаж. За этот сингл она была удостоена двух наград "Грэмми".

I Say a Little Prayer



Видео: YouTube/AgoraVoxFrance

Самой главной проблемой Франклин был репертуар. В отсутствие постоянного автора песен ей приходилось переделывать под себя хиты других исполнителей: The Drifters (Spanish Harlem), Дайон Уорик (I Say a Little Prayer), The Rolling Stones, The Beatles, Simon & Garfunkel, Сэма Кука.

Bridge Over Troubled Water



Видео: YouTube/Aretha Franklin on MV

В конце шестидесятых в прессе стали появляться слухи о том, что у певицы появись проблемы с алкоголем. Несмотря на это она продолжала создавать хиты. Один из них – Bridge Over Troubled Water.

Но с каждым днем моральное состояние певицы все ухудшалось и ухудшалось. Так, она стала панически бояться самолетов, что привело к резкому сокращению гастрольных поездок. Дополнительным ударом для нее стал паралич отца (его ранили грабители при нападении на усадьбу), после которого он скончался.

Think



Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=hsL9UL9qbv8]TatanBrown

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Франклин снова громко заявила о себе в 1980 году после выхода фильма "Братья Блюз", в котором она снялась в роли хозяйки ресторана миссис Мерфи.

Jump To It



Видео: YouTube/Paul Huerta

Контракт со звукозаписывающей компанией Arista и снова успех: заглавная песня из записанного на новом лейбле альбома Jump To It стала первым хитом Франклин в США за шесть лет.

Until You Come Back to Me



Видео: YouTube/yaskam

Этот кавер сингла Стиви Уандера, записанный в 1974 году, многие музыкальные критики называют последним крупным успехом Ареты Франклин.

A Rose Is Still a Rose







Видео: YouTube/Fan Argentina

A Rose Is Still a Rose – это наиболее успешный сингл девяностых в репертуаре певицы. Песня была записана вместе с певицей Лорин Хилл из группы The Fugees.

Записанные в разные годы дуэты певицы с ее крестной дочерью Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Энни Леннокс, Мэри Джей Блайдж, Фрэнком Синатрой, Глорией Эстефан, Кристиной Агилерой и другими исполнителями были в 2007 году выпущены отдельным диском Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen. За два года до этого ей была вручена высшая награда США – Президентская медаль Свободы.

