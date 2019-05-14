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Культура

14 мая, 10:51

Tarkan возвращается в Россию с новым альбомом

культура концерты

Известный в родной Турции как Принц поп-музыки, Таркан после долгого перерыва встретится со своими поклонниками в России. Концерты в Казани (11 мая) и Москве (14 мая) пройдут в рамках мирового тура в поддержку нового, десятого альбома певца. Альбом "10", ознаменовавший возвращение Таркана к танцевальной поп-музыке с восточными мотивами, быстро завоевал популярность в Европе.

Фото: предоставлено организаторами

Новые песни быстро вошли в национальные чарты таких стран, как Англия, Германия, Франция, Бельгия, Норвегия и многих других. В Бахрейне, Азербайджане и Узбекистане "10" стал поп-альбомом №1. Помимо новых песен, на концерте также прозвучат полюбившиеся всем хиты.

Таркан – турецкий певец, автор-исполнитель и успешный продюсер. На его счету несколько платиновых альбомов, распроданных общим тиражом более 25 миллионов копий. Он единственный артист, сумевший стать известным в Европе, не спев ни одной песни на английском языке. Музыкальный портал Rhapsody признал Таркана одним из ключевых артистов в истории европейской поп-музыки с его песней Şımarık. Кроме того, он остается единственным музыкальным исполнителем из Турции, получившим всемирно известную премию The World Music Awards. Таркан занимается продюсированием и является владельцем музыкальной компании HITT Music, созданной им в 1997 году. За огромное влияние на Турцию своими шоу Таркана часто сравнивают с Элвисом Пресли и его влиянием на США в 1957 году. Таркан знаменит и тем, что его хиты, исполненные исключительно на турецком языке, покоряют вершины мировых хит-парадов уже 12 лет. Его синглы занимают первые места в чартах iTunes и стриминговых сервисах по всему миру.

Билеты доступны по ссылке.

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