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Культура

14 февраля, 19:53

Культурное депо: место паровозов занял книжный клуб

культура город weekend

В отреставрированном здании бывшего кругового депо Николаевской железной дороги 15 февраля открывается книжный клуб "Депо" – преемник "Олимпийской" книжной ярмарки.

Фото: archnadzor.ru

В день открытия пройдет фестиваль винтажных вещей. В ассортименте: книги прошлых веков, старинный фарфор, украшения СССР и артефакты советской эпохи. Также в планах – выставка "Досуг и развлечения 100 лет назад", где главные экспонаты – женские и детские наряды конца XIX – начала XX века. И еще: с 15 по 17 февраля "Депо" организует сбор книг для сельских библиотек, так что приносите сюда ненужную макулатуру. Рассказываем непростую историю здания, где обосновался книжный клуб, и объясняем, почему он открывается именно здесь.

Как все начиналось

В 1840-е годы по указу Николая I началось строительство железной дороги, связывающей старую и новую столицы: Москву и Санкт-Петербург. Круговое депо относилось к бывшему Николаевскому, а сейчас – Ленинградскому вокзалу, на его задворках оно и находится. Проект был важным, так что строил его один из лучших архитекторов того времени – Константин Тон (автор Большого Кремлевского дворца и первого, взорванного Храма Христа Спасителя).

Всего вдоль железной дороги было построено девять "круглых зданий для хранения локомотивной машины", но московское было самым большим. Внутри был поворотный круг, где разворачивались паровозы, а вокруг – 22 сектора (или "стойла") для их "парковки". Сектора перекрывались кирпичными сводами с трубами для отвода паровозного дыма, и это изобретение Тона потом позаимствовали США и Европа.

Времена перемен

Фото: ТАСС/Иван Шаповалов

К началу XX века московское депо устарело: длинные составы не вмещались в маленькие стойла. А после электрификации Николаевское депо и вовсе сменило профиль: здесь обосновался завод "Макет", который изготавливал стенды. При Ельцине предприятие вместе со зданием приватизировали, оно перешло в частную собственность и пошло по рукам: здесь постоянно кто-то торговал. А в 2011 году РЖД и вовсе заявило, что собирается снести объект культурного наследия и построить вместо него еще один путь "Москва-Крюково" (четвертый!). Активисты долго и упорно боролись за памятник промышленной архитектуры. В итоге депо удалось спасти, но не полностью: девять из 22 секторов, которые находились на месте нового пути, все-таки снесли. После здание отреставрировали: восстановили исторические своды, купол и кирпичную кладку. Планировали открыть здесь цветочный рынок, но в итоге решили отдать книжному клубу "Депо".

Вторая жизнь

На первом этаже, где раньше располагались стойла паровозов, теперь будут работать павильоны: здесь можно купить книги напрямую от издательств и букинистов. Второй этаж – культурное пространство с лекторием, зоной коворкинга и кафе. Вход везде бесплатный.

Во-первых, само место – депо Николаевской железной дороги – уже привыкло к книжкам: здесь в нулевые проходила книжная ярмарка "Макет", название – отсылка к заводу, который раньше существовал в здании. Во-вторых, после закрытия ярмарки в спорткомплексе "Олимпийский" книжники остались не у дел. Сейчас мы создаем абсолютно новое культурное пространство, похожее на "Флакон" и "Винзавод", только с книжной тематикой. Здесь будут книги от издателей, концерты, выставки, экскурсии. Библиотеки пока нет, но, возможно, появится. Такого культурного пространства с литературным уклоном никогда не было, но оно необходимо городу.
Олег Фочкин
креативный директор книжного клуба "Депо"

С 16 февраля "Депо" будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00

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