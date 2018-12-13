От скульптуры до драгоценностей и дизайна: 5 выставок в разных жанрах

Живопись не то чтобы считается главным из искусств, но по традиции занимает большую часть выставочных залов. Предлагаем наперекор мейнстриму обратить внимание на другие жанры.

Жак Липшиц в Музее современного искусства

Первая в России выставка французского скульптора с прибалтийскими корнями Жака Липшица задумана как ретроспектива, но по сути ей не является. Его главный вклад в историю искусства – кубизм в скульптуре – здесь представлен до обидного скромно, хотелось больше. Вместо этого – много поздних его работ, иногда полуабстрактных, где форма узнается только по названию на этикетках, иногда пластичных, как будто не бронзовых, а вылепленных из мягкой глины, а еще – макеты памятников, сделанных по госзаказу для Франции, Бразилии, Америки, Израиля.

Биография Липшица характерна для художников "парижской школы" (условное объединение гениальных нищих эмигрантов, стекавшихся в начале ХХ века в Париж со всего мира). Он родился в еврейской семье в Друскининкае, который в конце XIX века был частью Российской империи. Чтобы отправить его в Париж, мать продала фамильные бриллианты. Там его уже ждала хорошая (хотя, как посмотреть) компания: Пикассо, Модильяни, Ривера – все, за кого вскоре будут бороться музеи и частные коллекционеры.

Самое ценное, ради чего стоит идти на выставку, – танцовщицы, купальщицы и прочие фигуры 1910-х годов, в которых тело дробится на геометрические объемы. То, что Пикассо и Брак придумали в живописи, Липшиц сумел реализовать в трехмерной форме.

ММОМА, Петровка, 25

До 3 марта

Взрослый билет – 350 рублей, льготный – 150, дети до 7 лет – бесплатно

"Игорь Шелковский. РазноОбразность" в галерее "Палисандр"

Скульптура живого классика, чьи работы есть в главных мировых музеях от Третьяковки до Центра Помпиду. В застойные 70-е в поисках творческой свободы Шелковский эмигрировал во Францию, где на протяжении нескольких лет печатал журнал "А-Я", давно признанный лучшим изданием советского андеграунда. Восемь номеров (оригиналы уже не достать, но электронная версия выложена на сайте художника) стали энциклопедией актуального искусства, не попадающего в орбиту соцреализма, открытием и для западного мира, и для самих художников, оставшихся в СССР. Все это остается за кадром, на выставке же показывают рельефы и скульптуру последних лет. Они будто собраны из деревянных планок детского конструктора.

Главный интерес галереи "Палисандр", расположившейся в новомодном кластере на Трехгорке – коллекционный дизайн, почти не представленный в Москве (настоящие вещи Ле Корбюзье и компании как раз по их части), так что специально для галереи Шелковский сделал авангардные кресла, напоминающие о конструктивизме 30-х годов.

Галерея "Палисандр", Трехгорная мануфактура, ул. Рочдельская, 15, с. 17-18

До 10 марта

Вход бесплатный

Фаберже в Новом Иерусалиме

К ювелиру Карлу Фаберже мало кто остается равнодушным. Его или любят до невозможности, восхищаясь филигранным мастерством и фантазией, или ругают, считая бесконечные эмалевые рамки и цветы в хрустальных стаканчиках потаканием буржуазным вкусам и пошлостью. Неоспоримый факт: для императорского двора он был "палочкой-выручалочкой", когда нужно было придумать оригинальный и драгоценный подарок, так что, когда предприимчивый Карл открыл магазин в Лондоне, императрица сокрушалась, что теперь ей будет сложнее удивлять презентами английских королевских родственников. На выставке есть все, чем прославилась фирма (на самом деле, Фаберже был блестящим организатором и маркетологом, собравшим вокруг себя лучших ювелиров обеих столиц) – от резных фигурок до знаменитых пасхальных яиц.



Вообще, музей, расположенный в отдельном здании у стен Ново-Иерусалимского монастыря, в последний год делает одну хорошую выставку за другой, причем показывает то, чего не увидишь в московских залах, активно привлекая к участию частных собирателей. Большая часть нынешних экспонатов приедет из Музея Фаберже в Баден-Бадене – там постоянно выставляется собрание российского коллекционера Александра Иванова, которое конкурирует с петербургским музеем Виктора Вексельберга. Среди раритетов – пасхальное яйцо с миниатюрными портретами Николая II, его жены и дочерей, заказанное к 10-летию императорской свадьбы, яйцо из карельской березы, бриллиантовая тиара императрицы и бесконечные серебряные "безделушки".

Музейный комплекс "Новый Иерусалим", Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1

С 15 декабря по 24 марта

Взрослый билет – 350 рублей, льготный – 200

"Bvlgari. Очарование женственности" в Кремле

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Ослепительная в прямом смысле слова выставка рассказывает более чем столетнюю историю известного итальянского ювелирного дома. Массивные колье и браслеты, крупные камни, яркие сочетания рубинов с изумрудами – все здесь по-южному жгучее, броское и идеально подходит для оскаровской дорожки, чтобы сражать издалека и наповал.

Один из мужей Элизабет Тейлор, Ричард Бёртон, как-то пошутил, что она знает всего одно слово по-итальянски, и это Bvlgari. Коллекция украшений бренда у актрисы действительно была отличная, и на выставке в Кремле эти вещи представлены, как и те, что носили Анна Маньяни, Софи Лорен, Одри Хепберн и Джина Лоллобриджида. Как и все ювелиры с долгой историей, Bvlgari все время что-то изобретали в конкурентной борьбе. От 60-х на выставке – массивные колье с античными монетами, из 80-х – броши в виде мороженого в рожке и эскимо на палочке, присыпанные бриллиантами. Словом, сплошная "дольче вита" для глаз, тем более приятная, когда речь идет лишь о ценности, но не о ценах.

Музеи Московского Кремля, выставочные залы Успенской звонницы и Патриаршего дворца

До 13 января

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дети до 16 – бесплатно

"Под гипнозом: Fashion Art Technology" в Центре МАРС

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Платье-скафандр, платье-паутина, платье со шлейфом или с десятком выпуклых зеленых лиц – все, в чем приличный человек не выйдет из дома, тут же называется fashion-артом. С другой стороны, из чего, как не из безумных и смелых идей, рождается мода. Выставка собрала сотню экспериментальных нарядов, шляп и украшений европейских и азиатских дизайнеров, и гастролирует по миру – из Монте-Карло в Москву, и дальше – в Лондон, Токио и Барселону. Точно понравится тем, для кого одежда – один из способов самовыражения.



Центр современного искусства МАРС, Пушкарев переулок, 5

До 31 января

Взрослый билет – 650 рублей, льготный – 500-550 рублей

Ирина Осипова