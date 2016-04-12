В России выросли продажи книг впервые за 25 лет

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Продажи книг в России впервые выросли за последние 25 лет, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"В 2015 году был абсолютный прирост за последние (годы) – после распада Союза – прирост продаж книг больше, чем 2 процента", – цитирует его слова МИА "Россия сегодня".

По его словам, в 2015 году было выпущено порядка 112 тысяч книг и брошюр, что на 0,4 процента больше, чем в 2014 году.

Сергей Степашин добавил, что необходимо выходить на уровень международной конкурентноспособности российской книжной отрасли.

Отметим, в этом году в Москве может появиться около ста книжно-газетных павильонов. Места для них уже примерно определены – это будут те районы города, где не хватает книжных магазинов.

Напомним, комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о льготах по аренде для книжных магазинов. Такое решение было принято в ходе обсуждения документа на заседании комитета. Согласно законопроекту, книжные магазины смогут заключать договоры аренды без проведения конкурсов или аукционов. Предполагается, что это поможет снизить размер арендной ставки.