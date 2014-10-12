"Сережа", космические лекции и Архип Куинджи: чем заняться на неделе

Фестиваль науки, встреча с Яном Фабром, "Экстаз" и моноспектакль Евгения Гришковца: редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события недели.

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Выставка Архипа Куинджи

Выставка картин одного из самых ярких русских художников XIX столетия проходит в Третьяковской галерее. Архип Куинджи в свое время совершил настоящий прорыв – создал особый тип романтического пейзажа, основанного на реалистическом восприятии мира, но преображенного творческой индивидуальностью. Художник осознанно использовал в своем творчестве новейшие открытия физики и химии, смело обращался с цветами и краской. Правда, его новаторство современники считали излишней дерзостью.

В рамках экспозиции представлено более 180 избранных произведений. Помимо полотен и работ из коллекции Третьяковки и Русского музея, в состав выставки включены произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев Азербайджана и Белоруссии.

Где: Третьяковская галерея



Когда: 6 октября – 17 февраля

Спектакль "Сережа"

Один из самых эксцентричных режиссеров отечественного театра Дмитрий Крымов дебютировал в МХТ имени Чехова премьерой спектакля "Сережа" по мотивам "Анны Карениной". Вернее сказать, по отдаленным мотивам.

"Нам хотелось сделать "Анну Каренину", как очередной бунинский "Солнечный удар" – быстро, нежно и страшно", – объяснил режиссер.

Не стоит ждать пересказа знаменитого романа. Из толстовских персонажей режиссер оставил только главную героиню, ее супруга, любовника и Сережу – сына Анны Карениной. А в остальном – все смешалось, и не только в доме Облонских. В своем спектакле Крымов соединил "Анну Каренину" с "Жизнью и судьбой" Василия Гроссмана и добавил текст "Вопросы", специально для этой постановки написанный Львом Рубинштейном.

Где: МХТ имени Чехова



Когда: 9, 10 октября

Спектакль "Предисловие"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Афиша фестиваля моноспектаклей SOLO в этом году разделена между крупнейшими европейскими театрами и самыми яркими представителями авангардной театральной молодежи. В числе звездных российских имен фестиваля – Евгений Гришковец. Он и представит спектакль-воспоминание "Предисловие".

"Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое. Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается", – рассказал Гришковец.

Где: Театральный центр "На Страстном"



Когда: 10 октября

Презентация книги Яна Фабра

В рамках фестиваля "Территория" пройдет презентация книги скандального бельгийского театрального режиссера, художника, скульптора, драматурга и хореографа Яна Фабра "Я – ошибка". В России его боготворят и ненавидят, ругают и превозносят, но все же ждут. В книге (которую режиссер представит лично) – избранные пьесы и рисунки.

После презентации пройдет читка нескольких текстов Фабра под музыкальное сопровождение. Режиссер – Клим Козинский.

Где: Электротеатр "Станиславский"



Когда: 10 октября

Цикл лекций "Космос и культура"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Музей космонавтики запускает цикл лекций "Космос и культура". Философы, историки, социологи и антропологи рассмотрят космос и космонавтику в контексте человеческой культуры и общества. 11 октября пройдет лекция "Представить недосягаемое: конструирование образов космоса в кино, астрофотографии и 3D-проектах".

Узнать полное расписание курса и бесплатно зарегистрироваться на лекции можно по ссылке.

Где: Музей космонавтики



Когда: 11 октября – 20 декабря

Концерт Софи Эллис-Бекстор

В эту пятницу в столице пройдет концерт британской звезды Софи Эллис-Бекстор. Уже больше десяти лет она радует фанатов качественной музыки во всех частях света. В Москве певица исполнит и проверенные хиты, и кое-что новенькое. Плюс, за несколько часов до концерта она планирует встретиться с поклонниками в одном из московских торговых центров, так что теоретически шанс взять у Софи автограф есть у каждого.

Где: ГлавClub Green Concert



Когда: 12 октября

"Экстаз"

Драматический танцевальный хоррор Гаспара Ноэ стал одним из самых обсуждаемых фильмов Каннского кинофестиваля, где картина получила престижную премию Art Cinema Award.

"Экстаз" – это история о выпускниках академии современного танца, устроивших прощальную вечеринку. Они собираются вместе для подготовки танцевального шоу. Но на последней репетиции мистическим образом, под нарастающий ритм музыки воцаряется хаос. Для одних этот танец станет последним, другие же смогут испытать неподдельный экстаз.

Где: московские кинотеатры



Когда: с 11 октября

Всероссийский фестиваль NAUKA0+

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Всероссийский фестиваль NAUKA0+ пройдет в Москве 12 октября. Ожидается, что он станет самым крупным и посещаемым научно-популярным мероприятием года в мире. Тема в этом году – наука будущего, наука планетарного уровня: "Мегасайнс: Россия в мире – Россия для мира".

За три дня на фестивале выступят самые прогрессивные и востребованные ученые и лекторы со всего мира – те, кто уже вошел в историю мировой науки и от кого сегодня зависит ее будущее. В программе – лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии, работа на научных и промышленных объектах, обычно закрытых для посетителей. В рамках NAUKA0+ состоится телемост с одним из наиболее известных MegaScience-проектов – ЦЕРН (Европейской организацией по ядерным исследованиям).

Когда: 12 – 14 октября



Площадки: по ссылке

"Человек на Луне"

В прокат выходит "Человек на Луне" – биографическая картина про Нила Армстронга, астронавта, который сделал тот самый маленький шаг, ставший огромным скачком для человечества. В центре сюжета – жизнь Армстронга в 1961-1969 годах и истинная история о миссии НАСА по высадке человека на Луну.

Причина посмотреть эту ленту номер раз – главную роль исполняет Райан Гослинг. Причина номер два – фильм снял режиссер Дэмьен Шазелл, получивший мировую любовь благодаря ленте "Ла-Ла Ленд".

Где: московские кинотеатры



Когда: с 11 октября