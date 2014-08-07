В Дома культуры будут привлекать мигрантов - Капков

Старые Дома культуры преобразуют в творческие центры

Столичные власти собираются организовать досуг мигрантов в Домах культуры, сообщил на пресс-брифинге по проекту модернизации клубных учреждений "Московские культурные центры" министр столичного правительства и руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Посещение кружков, спектаклей и концертов, по мнению Капкова, поможет иностранцам включиться в культурную жизнь мегаполиса, в который они приехали на заработки. "Хотелось бы привлечь мигрантов в тех районах, где реконструируются Дома культуры. Приезжие смогут посещать в ДК кружки и спектакли", - отметил Капков.

Привлекать мигрантов в ДК будут параллельно с реализацией проекта модернизации клубных учреждений "Московские культурные центры", который запускают городские власти. В шести Домах культуры усовершенствуют интерьеры и обновят внешний облик. Концепции модернизации ДК разработают ведущие архитектурные бюро.

"Программа развития клубных учреждений города Москвы, приоритетом которой является создание новых комфортных условий для творческого роста и интеллектуального развития горожан, призвана предоставить москвичам принципиально новые возможности проведения свободного времени", - рассказал Сергей Капков. Проект модернизации учреждений реализуется столичным департаментом культуры в рамках Года культуры.

Руководитель департамента культуры выразил надежду на то, что через несколько лет "на один рубль города, вложенный в ДК, будет приходиться рубль, заработанный ДК за счет платных услуг". Он также добавил, что помещения некоторых столичных библиотек в ближайшее время превратят в филиалы Домов культуры.

Ремонт в одном из столичных Культурных центров - в ДК "Онежский" - будет завершен уже в конце сентября. Здесь появится современная мебель и оборудование, настольные игры, площадка для коворкинга с бесплатным доступом в интернет. На втором этаже ДК разместят библиотеку, которая будет работать по принципу буккроссинга.

Существующий зрительный зал модернизируют: в нем появятся складные кресла и трансформируемая сцена. Это позволит проводить в ДК не только концерты и спектакли, но и различные семинары.