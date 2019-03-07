DA!MOSCOW: новая ярмарка современного искусства пройдет в мае

В Москве появится новое международное арт-шоу (термин, придуманный организаторами, вместо обычной "ярмарки") современного искусства – DA!MOSCOW. Пройдет оно с 16 по 19 мая в Гостином дворе. Выяснили, в чем разница между уже утвердившейся в московском календаре ярмаркой Cosmoscow и новой DA!MOSCOW и что вторая добавит арт-рынку.

Фото: предоставлено организаторами

Владимир Овчаренко, основатель ярмарки DA!MOSCOW, владелец галереи Ovcharenko и аукционного дома Vladey:

"Я влюблен в Москву! И считаю, что этот город достоин хорошей ярмарки искусств, где будут выдающиеся произведения российских художников, те работы, которые со временем войдут в мировые музейные экспозиции. Конечно, не все и не сразу. Но в целом это моя задача. DA!MOSCOW дает возможность показать лучших отечественных художников и приглашенных иностранных гостей. Планируем "растить" новых коллекционеров и меценатов. У ярмарки есть лозунг "Искусство – покупать!"

Коллеги из Cosmoscow поддерживают и развивают молодых художников. А у DA!MOSCOW другая цель – показать все лучшее, что создано российскими авторами. В некотором смысле мы создаем ярмарку шедевров. Уже известны некоторые участники, например, галереи "Триумф", "Крокин", "Палисандр", "Совком", Центр фотографии имени братьев Люмьер, "11.12", Anna Nova, Art4.ru, "Эритаж", галерея Марины Гисич, Name и другие. Зарубежные коллеги тоже будут: Christine König из Вены, китайский художник Ай Вэйвэй.

Про ценовую категорию работ на ярмарке сказать трудно: галеристы сами решают. Но точно знаю, что будут классные молодые авторы. И недорого.

Павел Пепперштейн. "Россия больше, чем мир", 2013. Предоставлено организаторами

Сергей Гридчин, галерист, предприниматель, коллекционер:

"К появлению ярмарки DA!MOSCOW отношусь исключительно положительно. Во-первых, у нас большой город и большая страна, а событий происходит не так много, поэтому всякое новое – жирный плюс. Во-вторых, конкуренция – тоже хорошо: в Москве уже есть Cosmoscow, ярмарка антиквариата RA&AF. Здесь у каждого своя аудитория. Участники тоже разные. Овчаренко, я полагаю, ориентируется на интернациональных резидентов, да и планка у него повыше, чем у других, и арт подороже. На Cosmoscow много молодого искусства, а ветераны где? В любом случае хорошо, что появится новая ярмарка, ведь каждый организатор видит все по-своему".

Эрвин Вурм. Misconceivable, 2007. Предоставлено организаторами

Александр Шаров, участник DA!MOSCOW, директор галереи "11.12":

"Я всегда хотел, чтобы в России было больше ярмарок. А то что такое: одна ярмарка в год и больше ничего не происходит. Сейчас появился выбор, конкуренция. Я как цеховик считаю, что надо поддерживать организаторов и участвовать везде. Тем более что у каждой ярмарки есть свои плюсы, например, у DA!MOSCOW нет ограничений по количеству участников, а перед началом ярмарки будет проходит аукцион с художниками на стендах галерей. В целом не считаю DA!MOSCOW и Сosmoscow антагонистами. Они не противопоставлены друг другу, даже проходят в разное время: в мае и сентябре".