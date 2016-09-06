Музыка вместо котлет: как ханг спасает от депрессии и фастфуда

1 сентября в клубе Fassbinder прошел фестиваль ханга UFO. Хэдлайнером фестиваля выступил известный итальянский музыкант Давид Сваруп. Но сегодня речь пойдет не о нем, ведь у нас в России тоже много талантливых музыкантов. Корреспондент m24.ru посетил фестиваль и узнал, почему наши ребята так любят этот инструмент и где на нем можно научиться играть.

Видео: youTube/пользователь: Davide Swarup

Атмосфера

Удивительно, что в отличие от простого концерта ханга, на UFO многие музыканты выступали в сопровождении других музыкальных инструментов – гитар, бас-гитар, виолончели и духовых.

Музыканты, принявшие участие в фестивале, не просто отсиживались за кулисами, ожидая своей очереди, а с удовольствием выходили в зал и общались с публикой. Выступления коллективов сопровождались танцами и медитацией, а также видеоинсталляцией, которая невольно погружала каждого гостя в раздумья о бескрайней Вселенной.

В то время как коллективы исполняли свою музыку, художница Веда Рам практиковала поточное рисование, создавая картины-медитации.

Кроме того, для гостей фестиваля организаторы приготовили особый сюрприз – у тех, кто давно мечтал попробовать игру на ханге, действительно появилась такая возможность – в отдельном зале девушки из коллектива Sunset handpans обучали азам и проводили мастер-классы.

Музыканты рассказали m24.ru об особенностях инструмента.

Алексей Шаповалов (А), Жора Гаюн (Ж), Александр Шурш (Ш), корреспондент (К)

Ш: Ханг изобрели в 2000-х годах в Швейцарии. Супер крутые швейцарские инженеры взяли за основу карибский стальной барабан – получилась довольно удобная и мобильная штука

К: Много весит?

Ш: Килограммов шесть-семь.

А: Они отличаются по весу. Вот мой потяжелее, чем у Сани будет. Их делают из разной стали и по размеру они могут немного отличаться.

Ш: Когда его изобрели, первая мастерская набрала себе заказов на пару лет вперед. Сейчас, конечно, появилось гораздо больше производителей таких инструментов.

К: Их ведь даже у нас в России делают? Сваруп говорил, что один из его хангов сделали в Выборге.

Ш: Да, питерские ханги многие вообще считают эталоном звука. Неплохое такое импортозамещение (смеется). Еще под Чеховым хорошие ханги делают.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

К: Как вы вообще решили начать играть на хангах?

А: Ну, история знакомства у всех примерно одинаковая – увидел на Youtube, понравилось, решил попробовать.

Ж: А мне отец однажды подарил глюкофон маленький. Я на нем поиграл, потренировался, потом начал искать в интернете подобные инструменты и наткнулся на ханг. Сразу стало понятно, что заполучить его очень сложно. Я зашел на российский форум hangmagic.ru, где нашел ребят из Чехова, которые делают такие инструменты, и заказал у них свой первый ханг

К: А ты раньше играл на перкуссии?

Ж: Нет, только на том глюкофоне. А так я вообще на гитаре играю.

К: Кстати, все ханги звучат одинаково? Или у них бывают разные тональности?

Ж: Нет, у них бывает разный строй, потому у многих из нас по несколько хангов. У них бывают мажорные, минорные строи, некоторым придают восточное звучание.

К: А какой у них диапазон?

Ж: Ну чаще всего на ханге помещается десять нот, но у меня здесь одиннадцать. Еще я попросил ребят сделать мне две ноты с нижней стороны, так что теперь это – уникальный инструмент.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

К: Расскажите побольше о самой музыке, которую играют на ханге.

А: Эта музыка несет в себе настоящий баланс, поэтому можно даже сказать, что ее очень полезно слушать. Она может вырвать человека из депрессии, компенсировать нехватку душевого баланса. Она вводит в медитативное состояние, что позволяет восстанавливать энергию – я думаю, в мегаполисе это очень важно.

Ш: Есть мнение, что на ханге играть просто, это одновременно и правда, и неправда. Во-первых, нужно обладать хорошим чувством ритма, запоминать аккорды, переходы и прочее. Есть ханги с простым строем, там, куда ни ударишь, мелодия будет звучать гармонично, так что новички легко с этим справятся. Но есть и такие строи, где соседние ноты могут друг другу мешать, и здесь уже понадобится не только определенный навык, но и хороший слух.

К: Музыка ханга довольно нетипична для нашего слушателя и тем не менее она становится очень популярной. С чем это связано?

А: В любом случае в Америке или Европе такая музыка популярнее, но сейчас и мы потихоньку начинаем догонять. Лично я здесь провожу аналогию с едой – если вся наша попса и рок были для людей чем-то вроде фастфуда или жареного мяса с кровью, то ханг – это свежие овощи, фрукты и полное отсутствие холестерина. Музыка для души. И вот теперь, когда все располнели на котлетах, пришло время утолять голод духовный.

Ж: Многие ассоциируют ханг с йогой, медитацией и возвышенным образом жизни. Я бы с удовольствием врубил рок и добавил туда ханга. Так что здесь все зависит от вкусов самого музыканта. У нас сегодня многие будут выступать и с виолончелью, и с духовыми, и с бас-гитарой.

А: За 16 лет существования инструмента люди уже наигрались на нем одном и начинают придумывать различные комбинации, к звучанию ханга добавляют акустические инструменты, перкуссию, духовые и даже оркестровые, так что ханг получает достаточно широкое распространение, не только в этнической музыке.

Ш: Кстати, есть еще такая тема – его все называют хангом, но на самом деле ханг – это запатентованное название определенной модели, которую как раз и делает та швейцарская компания. Получилась такая же история как с ксероксом, памперсами и прочим, так что правильно его называть хэндпан (handpan). Но мы не паримся (смеется).

Ж: Многие люди считают, что ханг – это электронный инструмент. Я однажды играл на улице, записывал себя на рекордер, а рядом проходили парень с девушкой. Парень тычет в ханг и говорит: "Во, это по-любому электронный инструмент". Ну я, естественно, не стал его разубеждать.

К: Я часто слышал, что на ханге играют в разных необычных местах. Давид Сваруп, например, несколько раз играл в пещере.

Ж: Для меня сам по себе ханг ценен тем, что это – акустический инструмент, который не требует никакого усиления, так что в камерной обстановке и подходящем помещении он звучит потрясающе. Я как-то играл на нем в храме, это было ващееееее.

Ш: А я однажды в силосную башню забрался (смеется).

Фото: m24.ru/Александр Авилов

К: Забавно! А кстати, вспомните пару каких-нибудь подобных забавных случаев, связанных с хангом.

Ш: Нас постоянно называют черепашками-ниндзя!

А: Ага, в спину кричат постоянно! Я думаю, все кто играют на хангах, рано или поздно с этим сталкиваются!

Ж: А мы, наверное, следующий фест так и назовем!

На наши вопросы (К) также ответили участницы коллектива Sunset Handpans (S).

К: Чаще всего, если музыканты играют на ханге, то один человек отвечает за тарелку, а остальные добавляют к звучанию разные инструменты – гитары, духовые, перкуссию. У вас все иначе – вы все играете на хангах. Почему так?

S: Дело в том, что мы все вместе учились: ходили в одну школу и постепенно, когда уже поиграли вместе, у нас сложился коллектив. Теперь мы выступаем именно в таком формате.

К: А что за школа, в которой вы учились?

S: Наша школа называется "Альгамбра", это первая в России школа игры на ханге, и у нас есть филиалы в Москве и в Питере. Она появилась три года назад, с тех пор все желающие могут у нас поучиться.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

К: А как ты начала играть на ханге? Откуда появилось такое желание?

S: В детстве я училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а с хангом получилась, наверное, такая же история, как и у всех – я увидела видео в интернете, и после этого что-то случилось. Я целыми днями слушала музыку ханга, погружалась в это, смотрела концерты, а потом решила, что и сама хочу попробовать.

К: Когда я смотрел line-up фестиваля, сильно удивился, что есть всего один иностранный артист, а все остальные ребята из России. Это наверняка говорит об особой популярности инструмента у нас. Как ты считаешь, почему его так любят?

S: Знаешь, многие зарубежные исполнители отмечают, что в России ханг – самый популярный среди этнических инструментов. Хотя лично я считаю, что у нас нет какого-то специфического интереса к нему, ханг становится популярным по всему миру – и в Европе, и в Америке и в Индии.

К: Что самое главное в игре на ханге?

S: Конечно, важную роль здесь играет навык, хотя на одном лишь навыке вряд ли получится найти общий язык с инструментом. Вот у меня, к примеру, музыкальное образование есть, а у некоторых девчонок из нашего коллектива его не было. Тем не менее мы все одинаково влюблены в инструмент и в его звуки, так что несмотря на образование мы все одновременно научились на нем играть.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

К: Расскажи побольше о вашей школе. Уверен, большинство из тех, кто прочтет это интервью, сами задумываются над тем, чтобы купить ханг и научиться на нем играть. Ваша школа – это большой шаг им навстречу.

S: У нас уже достаточно много учеников – более ста человек на два города. Я думаю, популярность ханга растет из-за того, что вокруг в городе очень много шума, и звучание ханга помогает от него отдыхать. Так что наша школа – она не только об игре на ханге. Мы помогаем людям расслабиться, отдохнуть от повседневной суеты. Поэтому наши занятия проходят в небольших группах так, чтобы ребята могли получать удовольствие от общения, но при этом не перебивали друг друга игрой на инструментах.

К: Что еще ты бы рассказала об этом инструменте и о музыке в целом?

S: Вообще игра на любом музыкальном инструменте – это очень хорошо. Есть много привычных инструментов, таких как фортепиано, гитара. Ханг – другой. Интерес к этнической музыке говорит о том, что в людях просыпается желание достичь чего-то нового через свои корни, и как раз в этом ханг – единственный и верный спутник!

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Александр Лесных