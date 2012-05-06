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Культура

06 мая 2012, 14:21

Музеи будут работать бесплатно 6 и 9 мая

культура праздничные мероприятия Сергей Капков семейная и молодёжная политика

В День герба и флага Москвы, который отмечается 6 мая, в городе запланировано проведение около 500 мероприятий, сообщил глава департамента культуры города Сергей Капков. "В них примут участие более 800 тысяч человек", - заявил он.

По его словам, 6 мая, также как 1 и 9 мая, все московские музеи будут бесплатными для посещения.

"Праздничные мероприятия в этот день пройдут на улицах, в парках культуры и отдыха, музеях, библиотеках и других учреждениях. Одним из главных событий празднования Дня герба и флага станет концерт в театре Российской армии, куда приглашены 1,5 тысячи человек - ветеранов, лучших работников социальной сферы, представителей районов и городов, присоединяемых в Москве территорий", - рассказал Капков.

Он сообщил, что 6 мая на Бульварном кольце свои праздничные программы представят коллективы московских театров и кинотеатров. Так, мероприятия с участием артистов запланированы на Гоголевском, Тверском, Страстном, Чистопрудном, Покровском и Сретенском бульварах, передает Интерфакс.

Капков отметил, что во многих музеях пройдут выставки и экскурсии, посвященные истории московской геральдики.

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