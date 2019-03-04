Как разговаривать с детьми о смерти? 5 хороших книг в помощь

В детских книгах о смерти говорить не принято. По неписаным законам в историях для малышей добро всегда побеждает зло, а призрак смерти легко развеять волшебным заклинанием, живой водой или поцелуем. "С маленькими детьми не надо разговаривать о смерти, – говорят одни родители. – Нечего взрослеть раньше времени". "Не хочу, чтобы мой ребенок плакал", – кивают другие. Но дело в том, что в возрасте пяти-шести лет ребенка как раз начинают волновать вопросы жизни и смерти.

К чувственному восприятию мира постепенно добавляется мышление логическое и абстрактное. Малыш взрослеет, он начинает чувствовать течение времени. Бесконечность распадается на времена года, дни недели, вчера-сегодня-завтра, на часы и минуты. Ребенок начинает понимать границы временных отрезков, а значит – осознавать их начало и конец. Именно этот возраст психологи называют "потерей бессмертия". Малыш задает себе вопрос: "Что будет, когда закончусь я?" Ему очень нужны ответы. И вовремя прочитанная история как раз может помочь выстроить новую картину мира. Кроме того, дети, к сожалению, не застрахованы от потерь. Некоторым в детстве приходится столкнуться со смертью близких людей или домашних любимцев. И родители не всегда могут сами найти верные слова. Хорошая книга нужна обоим – и ребенку, и взрослому – как способ поговорить о главном.

В России книг для пятилеток, в которых говорилось бы о смерти, не так много, но они есть. Впервые тему, пожалуй, подняли в издательстве "Самокат" в 2007 году. Тогда на русском языке вышла книжка "Самые добрые в мире" знаменитого шведского писателя Ульфа Нильсона, лауреата премий Астрид Линдгрен и Августа Стриндберга, о том, как дети играют в похоронное бюро и хоронят умерших животных. Буквально пару недель назад "Самокат" переиздал эту историю, и параллельно в издательстве "Белая ворона" вышла другая книга Нильсона на ту же тему "Прощайте, господин Маффин".

По просьбе портала Москва 24 литературный критик и мама двоих детей Наталья Ломыкина собрала книги для дошкольников, которые бережно рассказывают детям о смерти и прощании.

Ульф Нильсон, Эва Эриксон "Самые добрые в мире"

Издательство "Самокат", перевод со шведского Александры Поливановой



Фото: Издательство "Самокат"

Шведский писатель Ульф Нильсон удивительно умеет передавать на бумаге детские чувства. Вместе с иллюстратором и тоже лауреатом премии Астрид Линдгрен, Эвой Эриксон, он написал, например, книжку "Одни на всем белом свете" о том, как перепутавший время малыш ждет папу у калитки в детском саду и понимает, что никто не придет, и они с братом теперь "одни на всем белом свете". И каждый, кому случалось холодеть от ужаса при мысли, что родители никогда больше не придут, мгновенно узнает себя в этой истории. Потому что Ульф Нильсон, в отличие от многих, пишет не о том, как представляют себе детство взрослые, а о том, как чувствует и ведет себя ребенок. Как страх переходит в игру, ведь игра – главный детский инструмент познания. "Самые добрые в мире" – очень тонкая в своей естественности повесть о том, как дети в один скучный летний день нашли мертвого шмеля и решили его похоронить. Как это сделать? Где? Что при этом сказать? Дети тут же начинают придумывать все детали – и игра захватывает их на весь день. Шмелем дети не ограничиваются, они отправляются на поиски других зверюшек. Девочка Эстер, постарше, объясняет своему другу и увязавшемуся за ними младшему брату, что к чему. Гениальный Ульф Нильсон рассказывает о детской затее, то и дело переходя от грустного к смешному, как это делают сами дети. Поэтому к их наивной и в то же время такой серьезной игре очень легко присоединиться. А чрезвычайно обаятельные, живые и немного наивные иллюстрации Эвы Эриксон помогают поддерживать баланс между смешным и грустным. Ульф Нильсон и Эва Эриксон говорят с детьми просто и честно. Но, назвав вещи своими именами и позволив малышу расплакаться, тут же находят способ рассмешить и утешить.

Ульф Нильсон "Прощайте, Господин Маффин"

Издательство "Белая ворона", перевод со шведского Марии Лаптевой



Фото: Издательство "Белая ворона"

В отличие от смешной и немножко шапкозакидательской книжки "Самые добрые в мире", "Прощайте, Господин Маффин" – история тихая, нежная и деликатная. Старая морская свинка, по имени господин Маффин, живет в голубой картонной коробке, похожей на домик. Рядом стоит почтовый ящичек, в котором иногда появляются письма от его юной хозяйки. Однажды семилетний Господин Маффин получает вот такое письмо: "Господин Маффин, мне очень грустно. Папа говорит, что в старости морская свинка может внезапно умереть". Господин Маффин относится к письму серьезно – он начинает готовиться к своему последнему путешествию. Перебирает в памяти приятные воспоминания: большие вкусные огурцы, красавицу-жену Викторию в окружении пушистых детей, мягкие руки хозяйки, которые доставали его из домика. А девочка пишет ему о своей любви, делится страхами и грустью и по-детски просто и мудро рассуждает о смерти. В "Прощайте, Господин Маффин" Ульфу Нильсону удалось найти настолько точную интонацию и верные слова (их прекрасно перевела на русский Мария Лаптева), что родителям даже не нужно ничего добавлять. "Прощайте, Господин Маффин" – бережная и целительная история, которая совершенно заслуженно получила в 2002 году престижную премию имени Августа Стриндберга.

Бенжи Дэвис "Остров моего дедушки"

Издательство "Поляндрия"



Фото: Издательство "Поляндрия"

Британский художник-иллюстратор и аниматор Бенджи Дэвис, автор двух тончайших историй о дружбе "День, когда я встретил кита" и "День, когда вернулся кит" нарисовал метафоричную и прекрасную историю прощания. Сид прибегает в гости к дедушке – и вместе они отправляются в дальнее плавание на чудесный остров. Там есть все, что нужно для счастья. Дедушке на острове не нужна палка, он полон сил. Дедушка и внук изучают остров вдоль и поперек – и это, похоже, самое прекрасное место на свете. Но Сиду нужно возвращаться домой. А вот дедушка решил остаться на острове навсегда. Ему не будет грустно или одиноко. Ведь Сид любит дедушку, а дедушка любит Сида. И так будет всегда. Мальчик возвращается домой сам. Ему страшно, но он крепко держит штурвал. Сид знает, что будет очень скучать по дедушке, но он уверен, что дедушке на острове хорошо.

"Остров моего дедушки" – светлая и утешительная история о том, что те, кого мы любим, всегда где-то рядом, даже если очень далеко.

Ирина Зартайская "Все бабушки умеют летать"

Издательство "Фордевинд"



Фото: Издательство "Фордевинд"

"Все бабушки умеют летать" – добрая и немного грустная повесть, полная любви. На каждой странице внучка рассказывает о своей любимой бабушке. У нее, как у всех бабушек на свете, есть невидимые крылья. И девочка знает, что однажды бабушка улетит. Но пока они пьют чай с медом, ездят вместе в метро, играют в домино, шутят и сосут леденцы. Ирина Зартайская удивительным образом собрала в небольших сценках-зарисовках теплые, щемяще-нежные воспоминания, которые хранятся в памяти всех внуков. И бабушка неслучайно на каждой странице нарисована по-разному – каждый из 22 молодых художников нарисовал свою. Бабушка вроде бы одна, но их много. Эта книга – признание в любви, напоминание о защищенности и радости детства. Однажды бабушка все-таки попробует свои крылья и улетит. Но ее тепло, забота и любовь будут согревать сердце всю жизнь.

"Эта книга посвящена моей бабушке, – рассказала Ирина Зартайская. – Она стала собранием воспоминаний о том, как мы с ней проводили время вместе. Как я пряталась от нее в шкафу и под столом, крутилась колесом по комнате и искала спрятанный до праздников шоколад. Маленькие кусочки одной большой истории. Истории любви и дружбы. Истории о чуде. Потому что я до сих пор верю в то, что однажды моя бабушка просто улетела. Ведь у всех бабушек есть крылья. Разве вы не знали?"

Анджела Нанетти "Мой дедушка был вишней"

Издательство "Самокат"



"Мой дедушка был вишней" – повесть о детстве в кругу семьи и о том чувстве потери, которое накрывает с головой, когда умирает кто-то из близких. Эта сердцем написанная история адресована уже не дошкольникам, а детям постарше. Она вошла в международный список выдающихся книг для детей "Белые вороны" и написана так, что непрошеные слезы жгут глаза. Десятилетний Тонино рассказывает о себе и своей семье. Он помнит себя с четырех лет, когда у него еще были два дедушки и две бабушки. Мамины родители жили в деревне, где был огород, умная гусыня Альфонсина и вишневое дерево по имени Феличе, которое посадил чудак дед в день рождения единственной дочки, мамы Тонино. Мальчик с любовью рассказывает, как смеялась бабушка и как ловко "высиживала" гусят, как дед готовил вкуснейший гоголь-моголь и учил чувствовать, что "дерево твой друг и твой дом". Но вот умерла бабушка, а спустя год от "занозы в сердце" и дедушка. А родители так ссорятся, что это, кажется, навсегда. И главное – отстоять дедушкину вишню, потому что смерти нет, "пока кто-то тебя любит".