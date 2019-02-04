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Культура

4 февраля, 14:22

Лучшие лекции недели с 4 по 10 февраля

культура образование weekend

Почему великий Клод Моне хотел стать карикатуристом, как отправиться в кругосветку без денег и что в Средние века нужно было сделать, увидев волка?

Понедельник, 4 февраля

"Борис Корнилов и Павел Васильев, или Потерянные поэты"

Фото: vk.com/Курс "История советской поэзии"

Первая лекция нового проекта "История советской поэзии" посвящена двум поэтам сходной в своем трагизме судьбы. Оба были расстреляны, оба реабилитированы спустя 20 лет, как и их стихи: после 1930-х они были напечатаны только в 60-е. Знаменитая песня Шостаковича на слова Корнилова "Нас утро встречает прохладой…" долгие годы публиковалась без имени автора. А ведь эти люди, судя по отзывам современников, могли бы составить славу отечественной поэзии первой половины ХХ века.

Культурно-просветительский центр "Архэ"
Малая Пироговская, 29/7, строение 1
19:30
Билет – 600 рублей, студентам и школьникам – 250 рублей

"Взаимоотношения: мужские и женские ожидания"

Фото: depositphotos/SIphotography

Почему на определенном этапе отношений мы начинаем видеть недостатки друг друга, которые раньше были незаметны? Можно ли защитить свои отношения от влияния третьих лиц и как научиться находить компромисс с любимым человеком? Ответы на эти и другие вопросы поможет найти психолог Анна Сухова на очередной встрече в рамках проекта Мослекторий.

Парк "Зарядье"
Лекторий Заповедного посольства
Варварка, домовладение 6, строение 1
19:00
Бесплатно, по регистрации

Вторник, 5 февраля

"Путешествия под парусом"

Фото: ТАСС/DPA/Bernd Wastneck

Журналист Григорий Кубатьян, посетивший более 80 стран мира, расскажет о путешествиях на больших парусниках "Крузенштерн" и "Седов". Речь пойдет о том, можно ли взять с собой на яхту медведя, легко ли справиться с морской болезнью, также будет много полезной информации о яхт-клубах, работе на Панамском канале и о том, как путешествовать по морю, если у вас ни денег, ни корабля.

Библиотека имени Некрасова
Бауманская, 58/25, строение 14
19:00
Бесплатно, по регистрации

Среда, 6 февраля

"История импрессионизма"

Стога сена. Конец лета. 1890 год

Один мальчик не слишком любил окружающий мир. То есть мир-то любил, конечно, а вот людей, его населявших, не очень: больно несимпатичными они ему казались. Как-то на досуге он принялся рисовать своих школьных учителей, одноклассников, соседей, причем получались они у него уродцами редкостными. Как ни странно, герои его рисунков радовались и даже денег были готовы заплатить... О каком великом художнике-импрессионисте идет речь? О Клоде Моне! Искусствовед Армен Апресян знает о художниках то, чего не прочтешь ни в одной книге.

"Русский путешественник"
Лубянский проезд, 15, строение 2, 4-й подъезд, 4-й этаж, офис 404
18:30
Билеты – 850 рублей

Четверг, 7 февраля

"Средневековые твари и где они обитают"

Фото: vk.com/souffrantmittelalter

Средневековые бестиарии можно изучать до бесконечности. Эту лекцию-вечеринку организует популярный паблик "ВКонтакте", ответственный за одну из самых обсуждаемых книг 2018-го – "Страдающее Средневековье" – об иконографических сюжетах в Средние века. Историк Кирилл Сутормин поможет понять, кто такие "дикие люди", почему у блемиев не было головы, как изображались средневековые слоны и что нужно было сделать при встрече с волком в лесу… Всем гостям хозяин вечеринки обещает бесплатный глинтвейн!

"Читалкафе"
Жуковского, 4, строение 1
19:30
Билеты – 700 рублей

Пятница, 8 февраля

"Архитектура московского модерна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Век модерна короткий – всего пара десятилетий. На рубеже XIX и XX веков в Москве появилось множество зданий в этом стиле – от особняков до государственных контор, но не прошло и 15 лет, как модерн так же стремительно вышел из архитектурной моды. Почему? На этот вопрос ответит искусствовед Регина Нехаева. Каждый слушатель получит полезный бонус – яркие, вдохновляющие авторские маршруты для прогулок по Москве в поисках последнего великого стиля.

Библиотека имени Некрасова
Бауманская, 58/25, строение 14
19:30
Бесплатно, по регистрации

Суббота, 9 февраля

"От "Охотников за привидениями" до "Шоу Трумена"

Фото: depositphotos/maxxyustas

Историк архитектуры Айрат Багаутдинов, кинокритик Владимир Лященко и киновед Максим Семенов весь месяц будут рассказывать о том, какую роль играла архитектура в зарубежном и русском кинематографе. Лекция 9 февраля посвящена Голливуду 80-х и 90-x.

"Юность"
Маршала Рыбалко, 1/4
13:30
Бесплатно, по регистрации

Воскресенье, 10 февраля

"Красота и грация в живописи Рафаэля"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Казалось, легкой руке Рафаэля было подвластно все: и нежные образы мадонн, и портреты современников, и монументальные росписи. И пусть с момента его смерти прошло почти 500 лет, эстетические идеалы художника по-прежнему не теряют ни своей актуальности, ни притягательной силы. Лекцию проведет историк искусства Рена Махмудова.

"Рабочий и колхозница"
Проспект Мира, 123б
13:00
Бесплатно

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