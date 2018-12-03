5 лучших книг, которые можно купить в лавке "Искусство кино"

Толстый и умный журнал "Искусство кино" постепенно захватывает все главные синефильские площадки города, и теперь не замечать эту почтенную (существует с 1931 года) институцию уже невозможно. Кроме постоянных солдаутов в самом большом зале "Октября", где ключевые авторские прокатные фильмы представляет главред журнала Антон Долин, разнообразных ретроспектив и проката советской классики, у издания теперь есть еще и книжная лавка. Она совсем небольшая, всего несколько шкафов, находится в муниципальном кинотеатре "Звезда" на Курской, рядом с кассой.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Фактически это единственный специализированный книжный магазин в городе: есть еще лавка для студентов во ВГИКе, но как туда попасть "с улицы", неясно. А здесь можно забежать перед сеансом (оцените "Звезду", если еще не были – там хороший репертуар, вместо привычных рядов кресел – круглые столики, а в фойе варят приличный кофе), купить что-нибудь подходящее, например, книжку или журнал, объясняющий тот фильм, на который вы идете.

Книги о кино совсем не такие заумные, как может показаться издали. Действительно, это несколько отдельный, немассовый поджанр нонфикшна, там часто бывает своя терминология. Но кайф хорошей книжки о кино в том, что для того, чтобы получить от нее удовольствие, совершенно не обязательно смотреть все те фильмы, что в ней описаны. Даже наоборот: здорово бывает нафантазировать свое кино с тем же названием, что описывает автор, а потом посмотреть, как там все на самом деле.

Денис Горелов. "Родина слоников"

700 рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Прокатное кино – не искусство и не потеха, а зеркало производящей нации. Скажи мне, что народ смотрит в свободные часы, и я скажу, где же у него кнопка, мало ли в Бразилии Педров и зачем Володька сбрил усы", – с козырей начинает Денис Горелов свою виртуозно написанную, безумно талантливую и очень остроумную книгу о самом, наверное, простом и понятном для российского массового читателя феномене – феномене советского кино. В ней отечественные фильмы прошлого, причем вовсе не только общеизвестные, рассматриваются не сами по себе, а как инструмент для анализа нации, разнородной, но неизменно объединенной 31 декабря за просмотром осточертевшей "Иронии судьбы". Зачем мы ее смотрим? Потому что не можем иначе. Горелов, жонглируя неслыханными байками и подходящими по эпохе анекдотами, рассказывает, как мы изменили кино и как кино изменило нас.

Антон Долин. "Ларс фон Триер. Контрольные работы"

370 рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Часто бывает, что киноведческая книга, посвященная какой-то конкретной персоне, режиссеру или актеру – неважно, в итоге не создает никакого цельного впечатления ни о человеке ни о его творчестве. В этом плане и самая понятная, и лучше всего подходящая для входа в тему (и кстати лучше всех написанная) работа – это исследование Антоном Долиным одного из любимых режиссеров, Ларса фон Триера, автора множества сложных, провокативных картин, одного из самых известных независимых режиссеров мира. Долин искренне влюблен в фильмы датчанина, но он не увлекается этим чувством, а дотошно разбирает, что конкретно вызывает в зрителе такие эмоции: копается в его сложной философии, в мотивах, которые тянутся из фильма в фильм, и так далее. А еще к тексту присовокуплено гигантское интервью, которые Антон брал у Триера в Дании.

Кстати, новый фильм Триера, "Дом, который построил Джек", тот самый, с которого на каннском показе из зала массово сбегали шокированные зрители, выходит в прокат уже 6 декабря, но в этой книжке о нем, понятно, пока ничего нет: может, появится в переизданиях. Есть смысл немного подождать.

Френсис Форд Коппола. "Живое кино"

560 рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Оказывается, американский режиссер Коппола, автор "Крестного отца", и "Апокалипсиса сегодня" всю жизнь хотел снимать вовсе не обычные, традиционные фильмы, а грезил кино экспериментальным. Еще до того, как Френсис Форд собирался снять свой дебют, он придумал сложную концепцию, которую назвал "живое кино". Это фильм, который снимается в прямом эфире и сразу, налету, транслируется в кинотеатры. Причем именно не телевизионное шоу, а сразу кино, заранее отрепетированное, уже переведенное на разные языки, со спецэффектами, сложной операторской работой и так далее. Пока 79-летний Коппола снять ничего такого не успел, но активно над этим работает.

"Живое кино" – это его рабочий дневник, в котором он описывает нюансы своей подготовки будущего opus magnum, сценарий которого все еще пишет. Он исследует всю философию нового жанра кинематографа, который сам же придумал, а ведь мало что есть более увлекательного, чем следить за развитием гениальной мысли в гениальной голове.

Леонард Молтин. "О мышах и магии"

1500 рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Эта книжка дорогая и достаточно толстая, но зато, разумеется, с картинками, ведь труд Молтина посвящен анимационному кино. Молтин – это известный и сто раз заслуженный американский кинокритик, и его книга посвящена истории мультипликации. Выясняется, что мыши сыграли колоссальную роль в становлении индустрии и искусства, и Микки Маус – это просто самый известный персонаж из них, хотя, понятно, много внимания Молтин посвящает и расследованию феномена Уолта Диснея.

Впрочем, здесь важно еще и то, что эту книгу на русский перевел еще в 1990-х Федор Хитрук, великий советский аниматор, автор "Винни-Пуха", "Каникул Бонифация" и так далее. То есть навряд ли кто-то мог локализовать эту книгу лучше, чем он, не только умнейший человек, но еще и практик. К сожалению, Хитрука не стало шесть лет назад, и русскую версию книги, которая вышла только в 2018-м, он не застал.

Искусство кино №9/10 2018

300 рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Это не совсем книга, хотя классический толстый журнал, такой, как "Искусство кино", по объему с книгой сравним. Но формально это периодика, хоть и выходит раз в два месяца. Последний из пока что вышедших номеров довольно классический: первая часть – это большой блок глубоко интеллектуальных рецензий на фильмы с прошедшего в сентябре Венецианского фестиваля, затем – большое исследование мира кинофраншиз.

Если побаиваетесь сложного, начните со второй части, там и правда великолепные тексты: великий критик Станислав Ф. Ростоцкий размышляет о "Стартреке", театральный автор Антон Хитров – внезапно, о "Стражах Галактики", а школьник-вундеркинд по имени Дмитрий Дурнев – о "Трансформерах". Все – под красивейшей обложкой с сюрреалистично нарисованным быком (на самом деле это постер безумно талантливого мексиканского фильма Карлоса Рейгадаса "Наше время", он выходит в прокат 17 января).

Магазин "Искусство кино"

Кинотеатр "Звезда", Земляной вал, 18-22, строение 2

Работает ежедневно с 10:00 до 22:00

Егор Беликов