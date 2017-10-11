"Разговор" двух столиц в инстаграме

Москвичка Александра Ишбаева работает преподавателем иностранных языков и ведет инстаграм, посвященный сразу двум столицам, – "Диалоги Москвы и Петербурга". Она рассказала Mоскве 24 о своих впечатлениях от Питера и о московских местах, которые нужно показывать иностранцам.

Вначале была книга

Идея создать аккаунт возникла весной 2014 года – я начала читать книгу "Москва, которой нет" и ходить по маршрутам, описанным в ней. Я фотографировала памятные места и сопереживала авторам в утрате многих исторических объектов. Сначала создала аккаунт о Москве для себя, постепенно рассказывала знакомым, а люди находили по тегам. Почему "Диалоги Москвы и Петербурга"? Потому что Москва и Петербург перекликаются в моей жизни и в истории друг друга. И мне очень нравится этот их диалог. Это тоже произошло не сразу: чтобы как-то обосновать фото Питера в блоге о Москве, я придумала такое название.

Иностранцам я показываю дома Шехтеля

Я иногда сопровождаю иностранцев в Москве и провожу экскурсии по любимым маршрутам для своих студентов. По профессии я преподаватель иностранных языков. Один из фаворитов я назвала "Творения Шехтеля": показываю шесть домов этого великого зодчего, расположенных от Чистопрудного бульвара до Большой Никитской. Что же касается личных "свежих" впечатлений, меня поразили переулки Покровки – Архангельский, Сверчков, Потаповский, а в Петербурге – музей-квартира Пушкина и Главный штаб.

Иногда мне хочется заблудиться в центре Москвы...

Я живу на севере Москвы – это спокойствие и природа. Мне нравится баланс между атмосферой мегаполиса, контрастом исторического центра и тишиной спального района. А вообще моя Москва – это долгие-долгие прогулки пешком, любимые кофейни в центре, слои истории и неожиданные открытия на каждом шагу. Даже хорошо знакомые улицы соединяют неизведанные переулки, и вот мне нравится иногда заблудиться, чтобы сложился какой-нибудь новый пазл. Если бы существовала машина времени, я бы отправилась в царскую Россию, когда еще не были разрушены многие храмы. Например, Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке, Чудов и Златоустовский монастыри.