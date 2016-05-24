Глава службы медэкспертизы Египта опроверг версию о взрыве на борту А320

АР/ТАСС/Petros Karadjias

Глава египетской службы судебно-медицинской экспертизы Хишам Абдель Хамид опроверг сообщение о взрыве на борту самолета EgyptAir, сообщает МИА "Россия сегодня".

До этого некоторые СМИ со ссылкой на члена следственной группы сообщали, что на борту самолета произошел взрыв. По словам эксперта, на такие выводы указывает характер повреждения останков пассажиров лайнера.

"Это неправда. Никто из египетской судмедэкспертизы таких заявлений не делал", – сказал Абдель Хамид.

Основной причиной крушения самолета считают теракт

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir разбился в районе греческого острова Карпатос. Авиалайнер А320 выполнял рейс из Парижа в Каир, но недалеко от границы Греции и Египта над Средиземным морем пропал с радаров.

По сообщениям египетских военных, сигнала о ЧП с борта не поступало.

На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Обломки пропавшего лайнера обнаружены в море к югу от греческого острова Карпатос.