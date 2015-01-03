Неутомимый труженик организма: обладает ли кровь магической силой

"Нераскрытые тайны": Как это работает: кровь

Кровь – основа нашей жизни. Она согревает, питает и очищает наше тело. Для ее свободного перемещения по организму внутри каждого из нас проложена разветвленная система тоннелей – кровеносная система. Если все вены, артерии и капилляры каждого из нас вытянуть в единую нить, можно дважды обмотать ей земной шар.

О практически магических свойствах крови и людях, которые их изучают, читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

"Я бы сравнила кровь с магистралями города, по которым движутся люди и машины", - говорит главный врач станции переливания крови департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

Кровь недаром называют самой удивительной жидкостью на свете. Ученые даже придумали для нее особый термин: жидкая ткань. Это очень сложная система, которая действительно обеспечивает жизнь человека. Без крови нет жизни.

Что будет, если кровь вдруг прекратит свой бег? Через 20 секунд человек потеряет сознание. Через минуту прекратится дыхание. Через 3 минуты наступят необратимые изменения в центральной нервной системе. А затем – смерть.

"Через кровь мы можем, например, открыть сильнейший родовой потенциал человека. Произвести очистку. Поставить защиты. С другой стороны, все те же качества крови используются и в негативной магии – при наведении порчи, проклятий, приворотов и так далее", - уверена целительница.

Кровь до сих пор во многом остается для нас загадкой. Какие тайны она хранит от нас? С того момента, когда человек осознал, что у него есть кровь, до настоящего времени все равно существуют загадки.

Какой силой она обладает? На одну молекулу на входе получается 10 миллиардов на выходе. Такие коэффициенты усиления существуют только в аварийных системах на ядерных реакторах.

Она даже может убить своего обладателя. Был случай, когда мать потеряла двоих детей сразу, у нее начался на фоне стресса внутрисосудистый гемолиз и спасти ее не смогли.

Нераскрытые тайны: жидкая ткань

Есть люди, которые зарабатывают на жизнь в прямом смысле слова потом и кровью. А у кого-то один вид крови вызывает приступ ужаса.

"Я взрослый человек и безумно боюсь крови. Кровь ассоциируется у меня с чем-то таким болезненным и неприятным. У меня возникают проблемы при заборе крови. Я просто боюсь смотреть на кровь, я могу потерять сознание только от одного вида крови", - говорит Геннадий Филатов.

Сегодня эта проблема для Геннадия особенно актуальна.

"У меня в семье произошло радостное событие: мы ждем пополнения в семействе. И моя жена настаивает на том, чтобы я присутствовал при родах. Но я боюсь упасть в обморок или потерять сознание. Ну, вот что-то такое нехорошее может со мной случиться. Поэтому я хотел как-то избавиться от своих страхов. Мне надоело бояться крови", - рассказывает Филатов.

Чего мы боимся больше всего? Неизвестного. Поэтому для начала попробуем понять, что мы вообще знаем о крови.

"С того момента, когда человек осознал, что у него есть такая часть его организма, как кровь, до настоящего времени все равно существуют загадки", - уверена Майорова.

Эти загадки в первую очередь касаются состава крови. Ученые и сегодня открывают все новые ее элементы.

"За последние пару лет выяснилось, что есть так называемые микрочастицы, их по-английски называют microparticles", - рассказывает профессор Гематологического научного центра Минздрава РФ Георгий Гурия.

Размеры этих частиц в сотни раз меньше, чем размеры мельчайших известных до этого форменных элементов в крови. И, тем не менее, они играют весьма важную роль в кроветворном процессе.

"И сегодня это как бы вот хит сезона, то есть все обсуждают влияние микрочастиц, то есть, "А что у вас про microparticles", "А как вы детектируете microparticles". То есть, там просто бум", - говорит Гурия.

Жидкая часть крови называется плазмой.

"Плазма обеспечивает текучесть, возможность прохождения крови через мелкие капилляры. То есть, это среда, в которой взвешены так называемые форменные элементы или клетки крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Эритроциты – это красные кровяные тельца, обеспечивают в первую очередь перенос кислорода", - рассказывает Ольга.

"Эритроциты имеют мембрану, которая позволяет им деформироваться, и это дает возможность проникать в самые мельчайшие капилляры, и таким образом доносить кислород до каждой клетки нашего организма", - говорит заведующая отделением фракционирования крови станции переливания крови департамента здравоохранения Москвы Елена Сапрыкина.

Фото: M24.ru

Внутри каждого эритроцита спрятан важнейший для организма элемент: гемоглобин. Основной способностью гемоглобина является способность связывать кислород. Гемоглобин чем-то похож на героя комиксов: сам по себе – это обычный белок, один из многих. Но стоит ему надеть супер-костюм, в качестве которого выступает оболочка эритроцита, и гемоглобин превращается в супер-героя. Именно он ежесекундно спасает нашу жизнь.

"Он соединяется с кислородом, переносится эритроцитами по всем органам и тканям, до мельчайших капилляров, где кислород отдают органам и тканям. Эритроциты в дальнейшем с этим обедненным гемоглобином идут опять в легочное русло и опять обогащаются кислородом. И таким образом происходит транспорт кислорода по организму", - рассказывает Елена.

Наш организм кровно заинтересован в том, чтобы на гемоглобине всегда был надет супер-костюм из эритроцита. Ведь лишившись его, он порой начинает вести себя как настоящий Доктор Зло.

"Свободный гемоглобин – это достаточно токсичное соединение, поэтому когда идет массивное разрушение эритроцитов в патологических состояниях, то это приводит не только к снижению обмена кислородом, но и к поражению очень большого количества органов. В первую очередь – к поражению почек", - делится данными Ольга.

Не менее опасна для организма анемия – когда у человека пониженный гемоглобин. Этот недуг, в первую очередь, связан с неправильным питанием - отказом от мяса. Поэтому вегетарианцы, как правило, страдают анемией. Она может развиться и на фоне серьезного стресса. Когда человек решает, что жизнь ему больше не мила, кровь реагирует моментально. Супер-костюмы из эритроцитов лопаются один за другим. И гемоглобин, вместо того, чтобы снабжать наше тело кислородом, провоцирует "массовые беспорядки". Последствия этого могут быть самыми печальными.

Помимо красных кровяных телец в организме присутствуют и белые – лейкоциты. Они подобно бойцам спецназа защищают кровь от чужаков.

"С лейкоцитами у нас связано образование иммунитета, с лейкоцитами у нас связан фагоцитоз – то есть, это клетки, которые захватывают все инородное и уничтожают", - рассказывает Елена.

Еще один важный элемент крови – тромбоциты. Они, как пограничники, все время сканируют стенки кровеносных сосудов – на замке ли граница. И, если что, героически закрывают обнаруженную "амбразуру" собой. "Есть специальная система в организме, называется "системой свертывания крови", которая регулирует агрегатное состояние крови: создает пробки, которые останавливают кровотечения. Все мы в детстве видели спекшиеся болячки на коленках", - говорит Гурия.

Но иногда эта система может запускаться внештатно. Тогда образуются уже тромбы, и этот процесс происходит, скажем так, не всегда к месту. Резкое изменение агрегатного состояния крови, то есть образование тромбов, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, ведь именно тромбы – основная причина инфарктов и инсультов.

"Вопрос о том, при каких обстоятельствах кровь меняет свое агрегатное состояние, волновал человечество с глубокой древности", - говорит Георгий.

Если проводить аналогию с повседневной жизнью, тромб – это пробка на дороге. Как же образуются эти пробки?

"Для того, чтобы что-то сделать быстро, природа давно научилась использовать каскадные системы. Если вы когда-нибудь в детстве собирали карточные домики, то вы должны помнить, как быстро домик разрушается. Поэтому в природе специально, если есть риск кровотечения, нужно создать такую систему, которая внезапно может обрушится и остановить это кровотечение. Вот такая система создана – это специальная биохимическая система каскадной регуляции". - рассказывает Георгий.

В основе этой системы лежит принцип, который используют домохозяйки для приготовления холодца: превращение жидкости в гель. Как только поступает сигнал о повреждении кровеносного сосуда, в этом месте начинает оперативно формироваться плотный сгусток крови, который затыкает брешь, предотвращая дальнейшую кровопотерю. Мощности этой системы позавидуют даже самые продвинутые инженеры.

"Там мощный усилитель внутри него "зашит". Этот усилитель имеет коэффициент усиления около 1010. Это на одну молекулу на входе получается 10 миллиардов на выходе. Такие коэффициенты усиления существуют только в аварийных системах на ядерных реакторах. То есть, это самая мощная система, предназначенная для внезапной остановки чего-либо. Она быстро срабатывает. И в этом и проблема: она должна быстро срабатывать, чтобы останавливать кровотечение. Но когда она внештатно срабатывает, то получается, что вы можете пострадать", - отметил Георгий.

Главная опасность тромбов заключается именно в том, что они образуются с чудовищной быстротой. За 7 секунд образуются сгустки, диаметром 4 миллиметра и длиной в 12 сантиметров. 4 миллиметра – это диаметр коронарной артерии. В группе риска в первую очередь те, у кого слишком густая кровь.

"Существуют люди, у которых вязкость крови повышенная. Например, при ишемической болезни сердца. Поэтому такие больные принимают антикоагулянты именно для того, чтобы снизить вязкость крови и для того, чтобы у них не образовывались тромбы внутри сосудистого русла", - подчеркнула Елена.

Можно ли обезопасить себя от образования тромбов? Наши предки использовали для этого разные средства. Например, пиявок. "Пиявки вводят те вещества, которые препятствуют тромбообразованию. Вот эти ферменты влияют на функцию тромбоцитов. То есть, таким образом предотвращаются такие заболевания, как инфаркт, инсульт, которые связаны именно с образованием тромбов", - рассказывает Ольга.

Ничего не смысля в механизме тромбообразования, древние лекари подходили к вопросу совсем с другого конца. Они считали, что в больном просто скопилось слишком много негативной информации. Ее-то и нужно вывести из человека, выпустив дурную кровь.

"В Древней Руси существовали знахари, ведуны которые лечили кровопусканием. Назывались они рудометы: от слова "руда" - "кровь". Это называлось "выпустить дурную кровь". Кровь выпускалась различными способами – это были иглы, это были заточенные кости, это были ножи" - целитель и шаман Елена Сибирякова.

Самое удивительное, что наши предки были куда ближе к истине, чем это может показаться на первый взгляд. Совсем недавно ученые выяснили – кровь действительно обладает памятью и в ней зашифрована важнейшая информация о человеке. Фактически, это его медкарта.

"В крови находятся антитела к возбудителям различных заболеваний и по наличию этих антител, по количеству этих антител, мы определяем, перенес ли человек те или иные заболевания и как давно это было", - рассказывает Майорова.

"По анализу крови можно поставить диагноз. Если грамотно и правильно уметь читать показатели крови, то это уже половина знания состояния пациента", - говорит заместитель главного врача станции переливания крови департамента здравоохранения Москвы Владимир Потапский.

Память крови – это еще одна нераскрытая тайна внутри нас. Пока ученые только начинают исследовать эту тему. Но уже ясно главное: кровь содержит колоссальное количество информации о человеке. Надо лишь уметь ее извлечь.

"Кровь содержит некую память, то есть код, в котором зашифрованы не только знания о человеке сегодняшнем, но и о его предках, о его предыдущих, может быть, воплощениях. Код, который содержится в крови, - это настолько уникальное явление, что я считаю его гораздо более уникальным, чем отпечатки пальцев. Кровь в магии может использоваться таким образом, чтобы просмотреть и прошлое человека, и будущее его. По крови, например, мы можем производить поиск человека", - свидетельствует Сибирякова.

Что такое родная кровь? И правда ли, что супруги в старости становятся одной крови? Если посмотреть на супружеские пары, которые прожили тысячу лет вместе, они очень похожи.

Почему людей с болезнями крови порой называют вампирами? Нет никакой связи между болезнью, имеющей научное обоснование, и этими персонажами. Потому что, если говорить совсем уж откровенно, то употреблением крови порфирия не лечится.

Нераскрытые тайны: кровь

Мы решили выяснить, как меняется у человека температура крови при воздействии тех или иных внешних факторов. Может ли кровь стынуть в жилах? Чтобы измерить температуру крови нашего героя, специалисты используют тепловизор.

"По сути, это та же самая видеокамера или фотоаппарат, только она фиксирует изображение или видео не в видимом спектре, а в инфракрасном. И получается такая картиночка, цветная, с распределением температур. Эта картиночка называется термограмма", - говорит специалист по работе с тепловизором Федор Воронков.

Формально, мы будем замерять у Геннадия температуру не самой крови, а поверхности его тела. Но именно кровь, приливая или отливая в тех или иных местах, разогревает или охлаждает определенные участки нашего тела. Обычно температура крови соответствует нормальной температуре нашего тела – 36,6 плюс-минус десятые доли градуса. Если кровь охладится до +25 – в нашем организме начнутся необратимые процессы. Если же кровь нагреется выше 40 градусов – это чревато тем, что она попросту свернется и человек умрет. Мы надеемся, что в нашем эксперименте до этого, конечно же, не дойдет. Для начала Геннадий отправится на расслабляющий массаж.

"Было оказано благоприятное воздействие и на общую систему оздоровления всего организма, мышечное расслабление и отдых", - рассказывает массажист Марианна Смирнова.

Теперь пустим в дело тепловизор. Как мы видим, в опытных руках массажистки кровь Геннадия не на шутку разогрелась. Попробуем закрепить результат на тренажере. Тепловизор показывает, что интенсивная физическая нагрузка разогревает кровь не хуже массажа – аж на 0,3 градуса. Но мы заготовили для Геннадия еще один сюрприз: "Лабиринт ужаса". Сможет ли его кровь остыть в жилах? Да, от такого похолодеет кровь даже у самого отчаянного храбреца. Геннадий не оказался исключением. Это хорошо видно на экране тепловизора. Шутка ли – минус 0,5 градуса! Настоящий стресс для организма. В массовом сознании кровь давно уже обросла таким количеством мифов и легенд, что порой трудно отделить вымысел от реальности. Яркий пример – люди, страдающие редким заболеванием, которое известно ученым как "порфирия", а нам – как "вампиризм".

"При кожных формах порфирии накапливаются порфирины, которые откладываются в коже и это создает предпосылки для чувствительности кожи к солнечным лучам больше, чем у обычного человека. Соответственно, это приводит к плохой переносимости активного солнца", - говорит старший научный сотрудник отделения Гематологического научного центра Минздрава РФ Ярослав Пустовойт.

Казалось бы, чем плохо прогуляться по солнышку? Но для больного порфирией такая прогулка может оказаться смертельной.

"Острые порфирии имеют быстро прогрессирующий характер с клиникой поражения всех отделов нервной системы. Развивающиеся прогрессирующие параличи приводят к остановке дыхания и пациенты погибают", - рассказывает Пустовойт.

Понятно, что при таком раскладе большинство больных порфирией предпочитают выходить на улицу лишь с наступлением сумерек. Но людская молва объясняет такое поведение совсем другими причинами.

"Мифы и легенды, хоррор, фольклор – я не вижу никакой связи между болезнью, имеющей научное обоснование и этими персонажами, как бы ни интересно это было бы сравнивать. Может быть, какие-то отдельные совпадения по тому, как протекает заболевание. Но это всего лишь совпадения. Потому что если уж говорить совсем откровенно, то ни трансфузиями, ни употреблением крови порфирия не лечится", - подчеркивает Пустовойт.

Фото: M24.ru

И хотя порфирия к вампирам никакого отношения не имеет, такое явление, как вампиризм, действительно тесно связано с кровью.

"Вампир, который выпивает кровь человека, этим самым забирает часть его энергии и часть его души", - говорит Сибирякова.

Впрочем, чтобы встретится с вампиром не обязательно ехать в Трансильванию. Граф Дракула вполне возможно живет у вас в квартире и по паспорту ваш законный супруг. Нет? А разве не ему вы вчера в сердцах бросили "ты из меня всю кровь выпил"?

"В данном случае она, конечно, подразумевает не то, что он напрямую выпил ее кровь, а то, что он высасывает из нее энергию. На самом деле муж здесь ни в чем не виноват, здесь вопрос в большей степени к женщине. Она разбрызгивает свою энергию этими ссорами, скандалами", - уверена Сибирякова.

Но тем, кто действительно обрел в супруге свою вторую половинку, удается прожить в мире и согласии долгие годы. Народная мудрость гласит: "У любящих пар со временем становится даже кровь едина".

"Вы знаете, наверное, народная мудрость на чем-то основывается. Действительно, если посмотреть на супружеские пары, которые прожили тысячу лет вместе – они очень похожи", - говорит Майорова.

Мы решили провести эксперимент и выяснить, действительно ли у супругов, живущих в гармонии не одно десятилетие, становится идентичным даже состав крови. Татьяна и Владимир познакомились благодаря эпидемии гриппа.

"Ну, в общем-то, она была моей пациенткой. В поликлинику пришла лечиться. И так познакомились", - рассказывает Владимир.

Знакомство обернулось счастливым супружеством. "Мы почти около 30 лет живем вместе. У нас пятеро детей и внуки", - говорит Татьяна.

"Мы фактически дополняем друг друга. Вот говорят – душа в душу. Святитель Лука говорит, что душа человеческая находится в сердце, а сердце управляет кровью. Значит, наша душа находится в крови", - считает Владимир.

Интересно насколько схожи эти родственные души. Проверить это можно с помощью анализа крови.

"Сейчас на анализаторе произойдет подсчет форменных элементов Татьяны Николаевны. Лейкоциты - 6, гемоглобин – 131, тромбоциты – 225. У Владимирагемоглобин выше, лейкоциты - тоже немного выше, уровень тромбоцитов у него слегка ниже, чем Татьяны. В данном случае я считаю, что разница существенная между двумя анализами", - произвела проверку фельдшер-лаборант гематологического отделения станции переливания крови департамента здравоохранения Москвы Валентина Попова.

Итак, мы выяснили, залог счастливой семейной жизни не в похожести параметров крови, а в родстве душ: когда людей объединяет нечто большее, чем просто штамп в паспорте. Кстати, раз уж вы открыли свой паспорт, не спешите его закрывать. Возможно на одной из страничек вы найдете неприметный синий штампик. Эту страничку следует беречь пуще остальных, ведь на ней обозначена ваша группа крови. Причем, в отличие от семейного положения, прописки и даже фамилии, информация на данной страничке останется неизменной до конца жизни. В Японии по группе крови даже нанимают на работу. В стране восходящего солнца популярно учение Кецу-Еки-Гата. Согласно ему представители первой группы крови общительны и энергичны. Представители второй группы крови – терпеливы и упрямы. Носители третьей группы – люди творческие и властные. А люди с редкой четвертой группой – прирожденные лидеры. Существует ряд методик, позволяющих комбинировать людей с определенными группами крови для создания идеального коллектива. К примеру, если речь идет о коллективе в 30 человек, в нем должно быть 8 человек с первой группой крови, 13 – со второй группой, 6 – с третьей группой. И всего трое представителей 4 группы крови. Больше, впрочем, и не получится. Четвертая группа крови очень редкая. Подобный подход популярен не только в мире бизнеса, но и в сфере здоровья. Считается, что представителям той или иной группы крови присущи те или иные заболевания. Правда, медики подобную точку зрения не разделяют.

"Я не знаю примеров, когда бы мне кто-то мог убедительно сказать, что заболеваемость людей теми или иными заболеваниями, скажем онкологическими, больше связана с такой группой крови или другой группой. Я не говорю о том, что такого в принципе не может быть. Я говорю о том, что сегодня нет доказательных фактов в эту пользу", - утверждает Гурия.

Также сегодня очень популярны диеты по группе крови. Насколько они эффективны?

"Это замечательная рекламная акция, которую провели люди, через два рукопожатия мне знакомые, которые убедили всех, что нужно питаться по группам крови. То есть они издали огромное количество книг, и эти книги разошлись замечательным тиражом. Ничего под этим научного нет. Это не попадает в зону так называемой доказательной медицины", - подчеркивает Гурия.

Как худеть по группе крови

Мы решили выяснить практический эффект диеты по группе крови. И после долгих поисков нашли человека, опробовавшего подобную диету на себе. Балерина Марина Гладышева не мыслит себя без сцены.

"Когда человек танцует, он немножко в другом измерении находится. Эмоциональный всплеск, который происходит в ходе спектакля, дает объем всех душевных сил, позволяет шире смотреть на жизнь", - рассказывает Гладышева.

Но для танцора очень важно быть в хорошей физической форме.

"Должно быть тренированное сильное тело без лишнего веса", - подчеркивает Мария.

Однако после родов Мария немного прибавила в весе. И когда захотела обрести былую форму, выяснилось, что сделать это не так просто.

"Я, конечно, сначала как все балерины попробовала просто не есть. Это совершенно невозможно и потом эффекта ноль. Организм пугается, начинает брать эту энергию буквально из яблока или кефира. Это не вариант", - утверждает Гладышева.

Походы в тренажерный зал также не принесли желаемого результата. Услышав о диете по группе крови, Мария решила испробовать этот метод.

"У меня вторая положительная. И мне не рекомендовано, например, есть мясо. Больше рыбы, овощей. Мне не хватало сил, при наших нагрузках необходимо есть мясо. Все считают, что балерины не едят, но на самом деле едят, и очень даже много", - смеется Мария.

Тем не менее, рассудив, что искусство требует жертв, Мария целых 4 месяца мужественно просидела на диете по группе крови. И похудела за это время всего на один килограмм. Мария поняла: ей нужен особый подход. И забыв про группу крови, пошла к диетологу за индивидуальной программой похудения.

"За пять месяцев месяц я сбросила 8 килограмм. Произвела такой фурор в театре. Я получила несколько важных партий, когда похудела. Как-то жить радостней стало", - рассказывает Гладышева.

"Какая бы группа крови не была у вас, нужно обязательно понять какое питание для вас будет сбалансированным. То есть это должен быть определенный, совершенно правильный лечебный процесс", - говорит врач-диетолог, рефлексотерапевт Марият Мухина.

Правильное питание - залог не только здоровья всего организма в целом, но и здоровье крови в частности.

"Очень много тайн, связанных с кровью, потому что кровь – это жизненная энергия, это Чи. Чи – сила крови, она может увеличиваться и может уменьшаться", - считает Мухина.

По словам нашего эксперта, ничто так не истощает запасы энергии Чи, как гематофобия – боязнь крови. Как же нашему герою избавиться от своего страха?

"Если мы говорим о каких-то глубинных страхах, фобиях, то здесь, скорее всего, зацеплен какой-то очень серьезный канал у человека. Например, в прошлой жизни человек мог быть жертвой и его могли принести в жертву, кровавую жертву. Это могут быть родовые проблемы, тяжелые роды, могло быть у матери какое-то кровотечение, у ребенка все это фиксируется в мозгу и несется в дальнейшую жизнь", - считает Сибирякова.

Традиционные методы лечения гематофобии Геннадию пока не помогли. Может быть, это удастся сделать с помощью магии?

"Геннадий, учитывая вашу проблему, я проведу вам обряд очищения и избавления от страхов. Перед тем как проводить обряд, мы принесем жертву духам. Начинаем обряд с очищения артышом. Все, садитесь, спиной ко мне. В данном случае очищение и избавление человека от негатива будет производиться с помощью ножа. Ножом же я снимаю различные блокировки и негативное течение энергии. Явные застойные явления в области шеи, головы", - проводит обряд Елена.

Фото: M24.ru

После съемки наш герой признался, он и в самом деле почувствовал какие-то внутренние изменения. Но как узнать – страх действительно ушел, или просто затаился на время. Единственный способ проверить это – выяснить, сумеет ли Геннадий на практике не испугаться при виде крови. За ответом мы приехали в одну из больниц, где уже не первый год успешно делают переливания крови.

"Прошли времена, когда мы использовали цельную кровь. Около 30 лет назад практически все переливания крови стали осуществляться компонентно. В зависимости от того, какой компонент крови нам необходим, мы используем только этот компонент", - говорит заместитель главного врача по гематологии ГКБ имени Боткина Вадим Птушкин.

"Лучше всего переливать одногруппные компоненты крови: если это первая – первую группу, вторая - вторую группу, третья - третью, четвертая - четвертую. Наиболее универсальная - это первая группа крови, которую можно переливать всем пациентам. Если человеку перелить несовместимую группу крови, то кровь свернется и человек погибнет", - рассказывает Потапский.

"Переливание крови приравнивается к операции. Ее проводит только специально обученный персонал", - утверждает Майорова.

По дороге в больницу Геннадий поделился с нами еще одной своей фобией. Если в крови человека и в самом деле содержится уникальный код, не разрушится ли его личность после переливания чужой крови? Что ж, попробуем это выяснить. Мы предоставили Геннадию возможность пообщаться с пациенткой, для которой переливание крови не разовая, а вполне привычная процедура.

"В общем, заболела я внезапно. Потеряла сознание. Реанимация. У меня оказалось заболевание крови. Уже вот как 6 лет я хожу в больницу. Меня здесь поддерживают переливанием крови, так как при моем заболевании помогают мне только подливания. И за счет подливания я как-то продлеваю себе жизнь. Поддерживают немножечко лекарства, но без крови – нет, никак. Каждую неделю езжу, подливаюсь", рассказывает Галина.

Так что мы убедились, можно регулярно делать переливания крови и при этом вполне оставаться собой. Технология переливания крови давно и хорошо отлажена. Единственный вопрос: где взять необходимое количество крови. Ведь таких пациентов тысячи. Идеальным вариантом было бы гемопротезирование – переливание пациентам искусственной крови. Да вот беда: на сегодняшний день ее попросту не существует.

"То, над чем бьется сейчас весь мир – как создать искусственную живую кровь. Потому что все заменители крови имеют массу недостатков и не могут быть применены в полном объеме без осложнений. Создать полноценно функционирующую клетку крови – это не так просто. Причем создать не в единичном количестве, а, по сути, в промышленных масштабах. Ежегодно московское здравоохранение переливает до 40 тонн крови. Поэтому это все тоже задача", - говорит Ольга.

Разгадка, впрочем, проста. Если нет искусственной крови, нужна настоящая. Не случайно тех, кто жертвует собственной кровью ради спасения других, называют донорами. Ведь донор – означает дающий.

"Дающий возможность пережить трудный период времени. Ведь огромное количество реципиентов, потребителей того, что дают доноры – это люди, которые попали в трудную ситуацию: в автомобильную аварию, ситуацию, связанную с внутренним кровотечением вследствие какого-то экстренного заболевания. Очень часто это молодые люди, у которых впереди целая жизнь. И, конечно, каждый донор должен осознавать, что частичка его здоровья может спасти чью-то жизнь", - уверяет Птушкин.

Воодушевленный своими успехами в борьбе с гематофобией, Геннадий решил сделать еще один шаг на пути к выздоровлению: сдать кровь. В кладовых городской станции переливания крови находятся почти 26 тонн крови. Этого хватит, чтобы спасти несколько десятков тысяч жизней.

"Нет универсального режима хранения для крови. Если мы, например, взяли донорскую кровь человека, то ее надо достаточно быстро разделять и хранить, каждый компонент при своей температуре. Если мы оставляем кровь вне организма, вне температурной среды – она начинает терять свои свойства", - говорит Майорова.

Кровь на компоненты разделяют в отделе фракционирования крови на специальных центрифугах. Там готовят настоящий кровавый коктейль. Эритроциты, как самые тяжелые из компонентов крови, оседают на дно. Выше оказываются лейкоциты и тромбоциты, а очищенная плазма поднимается на самый верх. Отделенная плазма крови хранится в огромном холодильнике – плазмохранилище. В данный момент в этих ледяных подземельях ждут своего часа почти 26 тонн плазмы. Настоящие кладовые Москвы.

"Плазма хранится при температуре минус 30 градусов и ниже, до минус 40. С целью сохранения факторов свертывания самых ценных компонентов плазмы. Также во время выдачи и транспортировки, она хранится в специальных контейнерах и не размораживается. Размораживают плазму непосредственно в больницах перед переливанием крови конкретному пациенту", рассказывает врач-трансфузиолог отделения карантинизации плазмы станции переливания крови департамента здравоохранения Москвы Марина Мазанова.

Но прежде чем быть перелитой тому, кто в ней нуждается, плазма целых полгода находится на карантине, чтобы исключить риск заражения пациента от донора.

"Свежезамороженная плазма должна у нас лежать не меньше 180 дней. Цель такая, что донор через 180 дней должен прийти на нашу станцию на обследование и мы должны убедиться что за эти 180 дней с донором не произошло ничего плохого, не проявилось никакого инфекционного заболевания. Если инфекционного заболевания признаков не обнаружено, значит плазма, которую он сдал полгода назад, была не инфицированная. И ее можно смело отдавать в лечебное учреждение", - говорит Мазанова.

На что и как проверяют донорскую кровь?

"В данной лаборатории тестируется донорская кровь на молекулярно-генетические маркеры, то есть определяются нуклеиновые кислоты вируса гепатита B, С и ВИЧ-инфекции. Также мы тестируем на серологические маркеры, это антитела к сифилису" - рассказывает заведующая лабораторией станции переливания крови департамента здравоохранения Москвы Вера Белякова.

Убедившись, что его кровь будет пролита не напрасно, Геннадий окончательно поборол свой страх и даже решился сам стать донором.

"Донором крови может быть каждый дееспособный гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет, который добровольно идет на кроводачу и у которого нет противопоказаний по состоянию здоровья", - подчеркивает Потапский.

Чтобы убедится в отсутствии таких противопоказаний, для начала у будущего донора берут анализ крови. Для Геннадия раньше это было настоящей пыткой. Испугается ли он вида крови сейчас? После этого наш герой мужественно приготовился к худшему и был приятно удивлен, когда после сдачи анализа его пригласили выпить чая с печеньем.

"Дело в том, что человек теряет 450 миллилитров, почти пол литра крови. А должен быть определенный объем циркулирующей крови в организме. И для того, чтобы упредить осложнения, человеку предлагают выпить примерно такое количество жидкости, которое он может потерять. Ну, а печенье, это чтобы не было обморочного состояния, потери сознания", - рассказывает Потапский.

И лишь после этого Геннадия позвали в донорский зал. Но оказалось, что и эта процедура вовсе не такая уж страшная, а даже совсем наоборот.

"Человек, который пришел, получил удовольствие от самой процедуры, потому что происходит более интенсивное обновление крови человека и многие получают удовольствие от процесса сдачи крови. Помимо морально-психологической составляющей, которая очень важна, регулярное донорство связано со снижением риска таких заболеваний, как заболеваний сердечнососудистой системы, снижается риск инсультов", - говорит Майорова.

"Когда я сдавал кровь, я думал, что моя кровь спасет чью-то жизнь и это мне помогло преодолеть страх. Не скажу, что я полностью перестал бояться крови, но думаю, что смогу присутствовать на родах жены, на радость нам обоим", - рассказал Геннадий.

Кровь – основа нашей жизни, залог нашего здоровья. Неудивительно, что она вызывает такой живой интерес не только у специалистов, но и у обычных людей. И до сих пор кровь хранит в себе немало нераскрытых тайн.