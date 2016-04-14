Юрий Лоза предложил изменить гимн России

Юрий Лоза. Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Музыкант Юрий Лоза заявил, что стоит изменить гимн России, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос "О чем бы вы спросили президента на прямой линии?". "Я бы спросил, когда гимн поменяем. Потому что слова гимна никто запомнить не может. Неудачный приняли гимн. Почему не написать хороший?", – выказывает недоумение Юрий Лоза.

При этом к музыке гимна у музыканта претензий нет. Она, считает автор песни "Плот", вышла "отличной", а вот текст, написанный Сергеем Михалковым, получился "слабым" и "не поется".

Лоза добавил, что каждый день в каждой стране мира должен начинается с гимна.

"Песня с историей": "Плот" Юрия Лозы

Ранее Юрий лоза уже высказывал свое мнение по поводу известных как в России, так и во всем мире музыкальных произведений. Так, он "не увидел ничего оригинального" в песне Led Zeppelin "Stairway to Heaven", The Rolling Stones, считает музыкант, не настроили за всю жизнь гитару, а Мик Джаггер "ни в одну ноту не попал".



Под удар попали и классики: Моцарт, считает Лоза, написал лишь 20 процентов оригинальных произведений, а остальное — это "самоцитирование", как и у Джоакино Россини. Помимо этого, Лоза высказывал мнение о нашумевшей свадьбе сына олигарха Гуцериева и о российском футболе.