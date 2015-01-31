На трассе "Дон" изъяли три килограмма марихуаны

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Полицейские в ходе проверки обнаружили у водителя три килограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Инцидент произошел на 111-м километре трассы М4 "Дон". Сотрудники остановили автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого сидел житель столицы. При досмотре в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты "два пакета с веществом травянистого происхождения, общей массой около 3 кг", отмечают в ведомстве.

Химические исследования показали, что в пакетах была марихуана. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенные в крупном размере".