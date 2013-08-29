Гашиш на 40 млн рублей изъяли у наркоторговцев в Москве

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Сотрудники ФСБ обезвредили банду, специализировавшуюся на поставках в Россию крупных партий наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им стало известно, что в августе преступники планируют получить очередной груз, поэтому было решено задержать одного из них.

21 августа активного члена группы поймали с поличным. У него изъяли гашиш весом 210 килограммов. Наркотик, который планировалось продать на территории Московского региона, был контрабандно ввезен из Нидерландов - его спрятали в цветах. Стоимость груза по ценам "черного рынка" составляет около 40 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, в настоящее время по факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Следствие по делу продолжается.