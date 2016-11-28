Неизвестные избили женщину в подъезде дома на севере столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Двое неизвестных напали на женщину на севере столицы, сообщает Агентство "Москва". Как пояснили в столичном главке МВД, они распылили в лицо пострадавшей баллончик и избили ее.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома в Локомотивном проезде. Жертвой стала 34-летняя жительница столицы. Нападавшие пытались похитить у женщины сумку, но в итоге скрылись, ничего не взяв.

Потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали помощь и затем отправили домой.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция разыскивает нападавших.