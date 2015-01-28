Подпольное казино закрыли в центре города

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Правоохранители закрыли нелегальное казино, расположенное в одной из квартир жилого дома в Малом Каковинском переулке.

"В одной из квартир функционировали более 11 игровых аппаратов. Азартные игры проводились за 4 игровыми столами для игры в покер и в рулетку", - сообщили в прокуратуре столицы.

По предварительным данным, доход от незаконной деятельности игорного заведения превысил 1,5 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".

Ранее сообщалось, что центре Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный по улице Каменная Слобода.Нелегальное заведение располагалось в квартире одного из домов без надписей и каких-либо вывесок. Всего было изъято 15 единиц игрового оборудования, а в отношении сотрудника заведения составлен протокол о правонарушении по статье КоАП "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Также правоохранители закрыли подпольный игровой клуб на Новоясеневском проспекте в ЮЗАО. Полицейские изъяли 33 единицы игрового оборудования.

На администратора и охранника заведения был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".