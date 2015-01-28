Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

28 января 2015, 13:06

Подпольное казино закрыли в центре города

криминал нелегальный бизнес игровые автоматы покер подпольные казино рулетики

Фото: ТАСС / Владимир Матыцин

Правоохранители закрыли нелегальное казино, расположенное в одной из квартир жилого дома в Малом Каковинском переулке.

"В одной из квартир функционировали более 11 игровых аппаратов. Азартные игры проводились за 4 игровыми столами для игры в покер и в рулетку", - сообщили в прокуратуре столицы.

По предварительным данным, доход от незаконной деятельности игорного заведения превысил 1,5 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".

Ранее сообщалось, что центре Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный по улице Каменная Слобода.Нелегальное заведение располагалось в квартире одного из домов без надписей и каких-либо вывесок. Всего было изъято 15 единиц игрового оборудования, а в отношении сотрудника заведения составлен протокол о правонарушении по статье КоАП "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Также правоохранители закрыли подпольный игровой клуб на Новоясеневском проспекте в ЮЗАО. Полицейские изъяли 33 единицы игрового оборудования.

На администратора и охранника заведения был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать