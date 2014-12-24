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Происшествия

24 декабря 2014, 09:33

Раскрыто ограбление гражданина Вьетнама на 10 миллионов рублей

криминал преступления грабежи

Фото: ТАСС/Александр Овчинников

Правоохранительные органы раскрыли ограбление гражданина Вьетнама, которое произошло в октябре этого года в Москве. У мужчины похитили 10 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-центре МВД России.

Преступление было совершено на Совхозной улице у дома 41. Несколько неизвестных в масках напали на уроженца Вьетнама и отобрали у него сумку с деньгами.

23 декабря один из налетчиков был задержан. Им оказался безработный гражданин Азербайджана.

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Личности его подельников уже установлены. В настоящий момент их, а заодно и украденные деньги, разыскивают сотрудники полиции.

Отметим, что в среду утром четверо неизвестных ограбили двоих прохожих в центре Москвы на 10 миллионов рублей. По предварительным данным, пострадавшими оказались иностранцы.

Аналогичное преступление было совершено неделю назад. Двое неизвестных ограбили частных охранников, перевозивших деньги клиента, на 20 миллионов рублей.

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