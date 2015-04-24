Задержана подозреваемая в серии карманных краж на западе столицы

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Полицейские задержали 43-летнюю безработную уроженку одного из государств СНГ, которая подозревается в серии карманных краж на западе города, передает пресс-служба столичного главка МВД.

27 декабря прошлого года в полицию с сообщением о краже обратилась потерпевшая. Она рассказала, что находилась в одном из супермаркетов, расположенных на Осеннем бульваре. В этот момент она обнаружила пропажу конверта с документами и денежными средствами из сумки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент полицейские установили причастность подозреваемой, как минимум, к 10 кражам, совершенным на территории Западного округа. Общий материальный ущерб от ее противоправной деятельности составляет около 500 тысяч рублей.

Отметим, что весной в столичных магазинах участились случаи карманных краж. Для борьбы с воровством в городе открылись курсы спецподготовки молодых оперативников. Кроме того, 2015 год объявлен в столице годом борьбы с карманными кражами. В Школе сыщиков карманных воров преподает замначальника 15-го отдела Московского уголовного розыска Андрей Гуляев. Он рассказал, что в последнее время участились случаи карманного воровства в магазинах.

При этом "воры-москвичи" редко попадают в поле зрения столичных полицейских, обычно на кражи идут приезжие. На "гастроли" в Москву часто приезжают настоящие виртуозы своего дела, например, "трясуны".

Отметим, в марте в столичной полиции появились оперативно-сыскные отделы для борьбы с карманными кражами и местами торговли краденым. Об этом ранее сообщил начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин в ходе отчета перед МГД.