В Домодедове задержан пассажир с чемоданом кокаина

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Сотрудники Домодедовской таможни совместно с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков задержали пассажира, в чемодане которого обнаружили 15,6 килограмма кокаина, сообщает пресс-служба ФТС.

Мужчина, прибывший в Москву из Доминиканы, заявил, что чемодан не его – он якобы ошибочно взял его с ленты транспортера. Проверка показала, что найденное вещество действительно является кокаином, и правоохранители завели уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств".

Отметим, что чаще всего в аэропорту Домодедово попадаются с наркотиками пассажиры именно из Доминиканы, причем они выбирают нетривиальные способы доставки. Так, 11 ноября был задержан мужчину, который пытался провезти кокаин под видом сигар.

16 ноября в том же аэропорту задержали пассажира с кокаином в пакетах с кофе.

Порой таможенники находят наркотик в совсем неожиданных местах: например, 31 октября сотрудники таможни аэропорта Домодедово задержали гражданина Испании, который пытался провезти 138 граммов кокаина в нижнем белье.