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22 декабря 2013, 05:55

Происшествия

В Мытищах полицейский убит ударом ножа в сердце

В Мытищах ножом в сердце убили автоинспектора

Сотрудник полиции погиб в результате конфликта в городе Мытищи. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Ссора между полицейским, который находился в нерабочее время без формы, и неизвестным мужчиной произошла на улице около 20.00 субботы. В ходе потасовки страж порядка получил удар ножом в сердце, от чего скончался на месте происшествия до приезда кареты "скорой помощи".

Погибший являлся сотрудником отдела ГИБДД города Мытищ.

По подозрению в убийстве задержан молодой человек 1994 года рождения. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению преступления.

По факту убийства полицейского возбуждено уголовное дело, заявили в Следственном комитете РФ.

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