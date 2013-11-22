Подозреваемая в нападении на Шеина госпитализирована в психбольницу

Член партии "Справедливая Россия"Олег Шеин Фото: ИТАР-ТАСС

Подозреваемая в нападении на эсера Олега Шеина госпитализирована в психиатрическую клинику, сообщает пресс-служба МВД по Москве.

Инцидент произошел в столичном хостеле "Артист" недалеко от Белорусского вокзала, где Шеин остановился, приехав в Москву по делам партии. В своем блоге в "Живом журнале" он написал, что ночью проснулся от криков о помощи своего соседа по комнате, после чего был атакован женщиной с ножом.

По подозрению в нападении была задержана 21-летняя студентка из Магнитогорска. В отношении нее возбуждены два уголовных дела по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Причинение легкого вреда здоровью".

Как сообщила пресс-секретарь столичного отделения партии "Справедливая Россия" Ксения Моторина, в настоящее время депутат находится в институте имени Склифосовского.

Напомним, что Шеин в 2012 году занял второе место на выборах мэра Астрахани, набрав около 30 процентов голосов избирателей. Кандидат не согласился с итогами голосования и проводил многомесячную акцию протеста с голодовкой. Победителем на выборах был объявлен представитель "Единой России" Михаил Столяров с 60 процентами голосов.