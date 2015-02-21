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Происшествия

21 февраля, 23:31

У инкассаторов на проспекте Буденного отобрали 30 миллионов рублей

криминал инкассаторы ограбления

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Неизвестные ограбили инкассаторов в субботу вечером на проспекте Буденного в Москве. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также сумму похищенного.

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Как уточняет МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о сумме порядка 30 миллионов рублей.

"Пострадавших нет, но похищены сумки с 30 миллионами рублей", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, нападение на инкассаторов произошло также 30 января на Нахимовском проспекте. Ранее грабители отняли у инкассаторов более 10 миллионов рублей в Зеленограде, однако вскоре нападавшие были пойманы.

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