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Происшествия

19 августа 2014, 17:42

Укусивший полицейского авиадебошир получил год колонии

криминал приговоры авиадебоширы

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиадебошир с рейса Москва-Гоа получил год колонии за избиение полицейского, который пытался пресечь дебош. Обвиняемый полностью признал свою вину, его дело рассматривалось судом в особом порядке, сообщает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел 17 марта этого года. 25-летний пассажир рейса Москва-Гоа Сергей Борисов начал буянить, пытался затеять драку с соседями по самолету и бортпроводниками.

Из-за его поведения пилоты вынуждены были посадить самолет с 212 пассажирами в Астрахани, где на борт поднялись сотрудники полиции. Однако пьяный пассажир отказался подчиниться их требованиям.

В итоге его насильно доставили в медицинский пункт аэропорта, где он начал оскорблять полицейских, а затем укусил одного из стражей порядка за кисть руки, а другого ударил ногой.

Действия Борисова квалифицировали по статье "Насилие в отношении представителя власти".

Примечательно, что приговор авиадебоширу оказался строже, чем позиция гособвинения, которое требовало шесть месяцев колонии для Борисова.

Сюжет: Дебоширы в самолетах

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