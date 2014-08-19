Оперативники ФСКН изъяли около 180 кг героина в Новой Москве

В Новой Москве наркополицейские изъяли почти 180 кг героина

В Новой Москве во время спецоперации наркополицейские изъяли около 180 килограммов героина, сообщил на пресс-конференции во вторник глава ФСКН Виктор Иванов.

Операция началась в апреле, а в августе завершилась арестом пятерых участников и захватом ввезенного в Россию героина общим весом 178 килограммов, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на Иванова.

По его словам, в этом году ФСКН России прогнозирует рост производства афганского героина до 800 тонн. Площади посевных полей опийного мака в Афганистане за последние годы выросли почти в 2 раза и сейчас составляют около 250 тысяч гектаров.

"Мы ожидаем, что это будет порядка 700 тонн или 800 тонн героина. Если в Афганистане 1 килограмм героина стоит 1 тысячу долларов, то в столичном регионе - 100 тысяч долларов", - заявил Виктор Иванов.

Напомним, по данным пресс-службы управления ФСКН по Москве за первый квартал 2014 года, на наркологическом учете в столице находится более 30 тысяч человек, из них 33 - несовершеннолетние.

У 450 москвичей выявлен диагноз "токсикомания", из них несовершеннолетних - двое.

1 июня столичные власти запустили эксперимент с выдачей наркоманам именных сертификатов на реабилитацию. На проведение эксперимента правительство Москвы выделило 100 миллионов рублей.

Для получения сертификата необходимо обратиться в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возрождение" на Ярославском шоссе.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве появится Молодежная антинаркотическая площадка - интерактивный музей, куда будут ходить на экскурсии школьники, студенты, педагоги, родители, а также специалисты, которые занимаются профилактикой наркомании.

Молодым людям с помощью инсталляций и видеоуроков расскажут, какой вред оказывают на организм наркотики, и подскажут, как правильно отказаться от предложения попробовать запрещенные вещества во дворе или в клубе.

Взрослые с помощью интерактивных квестов попробуют найти подход к ребятами, которые попали в зависимость. Начальник отдела информации столичного Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Анастасия Бояркина пояснила M24.ru, что антинаркотическая площадка появится на улице Маши Порываевой. Открытие запланировано на октябрь.

"Сейчас мы еще прорабатываем вопрос, по какому принципу будем подбирать ребят на экскурсии и как их проводить", - сказала Анастасия Бояркина. Представитель УФСКН пояснила, что на площадке будет два зала: в одном будут проходить интерактивные выставки, в другом – лекции и семинары. Посетители увидят мультимедийные экспозиции и пройдут видеоуроки.