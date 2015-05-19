В центре Хруничева вскрыли махинации на 9 миллиардов рублей

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В одном из ведущих предприятий космической отрасли России, центре Хруничева, вскрыли финансовые махинации на 9 миллиардов рублей. Возбуждено восемь уголовных дел, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Были вскрыты факты мошенничества, злоупотребления полномочиями, что нанесло предприятию ущерб на сумму свыше 9 миллиардов рублей", – заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Напомним, полтора года назад трое сотрудников центра имени Хруничева были уволены из-за аварии ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками системы "Глонасс".

Авария ракеты-носителя "Протон-М" произошла 2 июля 2013 года. Ракета почти сразу после старта отклонилась от заданного курса, упала и взорвалась недалеко от космодрома Байконур.

В ходе расследования было установлено, что причиной аварии стала неправильная установка датчиков угловых скоростей – их повернули вверх ногами.

Кроме того, проверяющие обнаружили, что установка датчиков производилось в помещении, не оснащенном видеокамерой, что является грубым нарушением принятых на производстве правил.