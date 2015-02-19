Завершено расследование аварии с участием певицы из "Битвы экстрасенсов"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Завершено расследование дела о ДТП, которое произошло минувшей осенью на юго-западе столицы. Участница проекта "Битва экстрасенсов" Дарья Задохина сбила насмерть мужчину на пешеходном переходе, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на переходе у дома 12 по Южнобутовской улице. Женщине предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой гибель человека".

Отметим, что у Задохиной после аварии в 2007 году отнялись ноги, и свою иномарку она водит с помощью ручного управления.

Участники шоу не первый раз появляются в сводках полиции. Так, следствие предъявило обвинение в мошенничестве участнику "Битвы экстрасенсов" Юрию Оленину (он же Старец Юрий).

Ранее правоохранители установили, что мошенники звонили людям и предлагали записаться на прием к целителю и ясновидящему Юрию Оленину. Мужчина позиционировал себя как основоположник так называемой школы контактеров "Святые хирурги". Он утверждал, что во время контактов с космическим разумом получает неординарную информацию.