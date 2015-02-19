Хозяин квартиры ранил ножом квартиросъемщика и удерживал его в заложниках

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Сотрудникам полиции пришлось применить оружие при освобождении заложника в жилом доме на улице Криворожская, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, во время распития спиртных напитков между хозяином квартиры и квартиросъемщиком произошла ссора, в ходе которой владелец квартиры нанес постояльцу несколько ножевых ранений и "стал насильственно удерживать того в доме", отобрав все средства связи.

Однако потерпевшему, тем не менее, удалось связаться со своими знакомыми, которые и вызвали наряд полиции. Как рассказали в столичном управлении МВД России, прибывшие на место сотрудники вскрыли дверь, но мужчина повел себя неадекватно и набросился на полицейских с ножом. Поэтому они вынуждены были открыть огонь.

В настоящее время нападавший с огнестрельным ранением госпитализирован, заложник освобожден.

Отметим, что по информации агентства "Интерфакс", заложника освободил обычный сотрудник ППС, который обвязался веревкой и спустился с крыши в квартиру, расположенную на 14 этаже.