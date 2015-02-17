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Происшествия

17 февраля, 19:24

Полицейские ликвидировали притон на Краснопрудной улице

криминал задержания проституция притон

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В центре столицы ликвидирован притон для занятия проституцией. Он располагался в квартире дома по Краснопрудной улице, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские задержали в притоне 48-летняя уроженку одного из государств СНГ и 37-летнюю жительницу Читы. Обе женщины оказывали за деньги сексуальные услуги.

На двух "жриц любви" уже составили административные протоколы по статье "Занятие проституцией". Сейчас правоохарнители разыскивают организаторов преступного бизнеса.

Ранее на востоке столицы оперативники ликвидировали притон в массажном салоне. Полицейские задержали там двух девушек в возрасте 22 и 25 лет, а также администратора заведения. На девушек, оказывающих интим-услуги, составили административные протоколы.

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По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". С девушки-администратора борделя взята подписка о невыезде.

Отметим, в августе 2014 года сотрудники УВД по ЗАО оказались в центре скандала, связанного с превышением полномочий. Работники правоохранительных органов устроили дебош после контрольной закупки интим-услуг в борделе на Большой Дорогомиловской улице.

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