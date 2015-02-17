В столице арестованы организаторы финансовой пирамиды

В Москве арестовали организаторов финансовой пирамиды, вкладчикам которой обещали ежемесячный доход до 16 процентов от вложенной суммы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как установили полицейские, злоумышленники сняли офис на Садовой-Черногрязской улице и распространили рекламу в интернете и СМИ о деятельности инвестиционной компании.

Оперативники выяснили, что организация не ведет какую-либо инвестиционную деятельность, не предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность, а деньги на расчетные счета не поступают. Кроме того, компании нет сотрудников в штате, а генеральный директор является номинальным.

Полицейские задержали троих подозреваемых в офисе этой организации в момент получения ими вклада в размере 1,1 миллиона рублей. Против них возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Оперативники разыскивают их возможных сообщников.

Кроме того, в квартирах подозреваемых провели обыски, в результате которых изъяли документы, относящиеся к деятельности фирмы.

Напомним, в марте прошлого года следователи завели дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Прогресс Инвест". Фирма не инвестировала деньги вкладчиков в акции, а работала как финансовая пирамида.

При этом финансирование компании осуществлялось как за счет вложения собственных денежных средств, так и за счет приглашения других людей (инвесторов). В последнем случае тот, кто пригласил в организацию, получал 15 процентов от внесенной приглашенным вкладчиком суммы. Всего В "Прогресс Инвест" было заключено около 1,5 тысяч договоров приблизительно на 800-1000 человек.

Расцвет финансовых пирамид пришелся на начало и середину девяностых годов, когда в России действовали такие "компании", как "Хопер-Инвест" и "Властилина". Самой известной же является финансовая пирамида МММ, по различным оценкам от ее деятельности пострадало от 10 до 15 миллионов человек.