Двоих предпринимателей ограбили в Москве на 13 миллионов рублей

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Двоих коммерсантов ограбили в центре и на юго-западе Москвы в общей сложности на 13 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

Первое нападение было совершено на Большой Спасской улице. Там двое злоумышленников в масках ранили бизнесмена из травматического оружия, после чего отобрали сумку с 3 миллионами рублей и скрылись.

Второе нападение произошло на улице Миклухо-Маклая: неизвестные напали на предпринимателя, выходившего из Porsche Cayenne. Грабители, которые были также в масках, для устрашения выстрелили в воздух, после чего отобрали портфель и скрылись.

В сумке были документы, 120 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 5 миллионов рублей. По факту разбоев возбуждены уголовные дела, устанавливаются личности нападавших.