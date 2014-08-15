У вице-президента банка украли велосипед и соболиную шубу

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Подмосковный дом вице-президента Внешпромбанка Дмитрия Лицова обокрали почти на два миллиона рублей, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

Дом Лицова находится в коттеджном поселке "Европа" в деревне Грибаново Красногорского района. О краже он сообщил в полицию 14 августа. По его словам, вор проник в дом через открытое окно и унес часы Glashutte с бриллиантами, велосипед Zaskar, соболиную шубу и 170 тысяч рублей.

Сумма ущерба составила 1,95 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".