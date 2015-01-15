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Происшествия

15 января 2015, 09:19

Задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов в Москве

криминал задержания разбойные нападения

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Дагестане задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов в Москве, сообщает Агентство "Москва". Добычей злоумышленников тогда стали почти 47 миллионов рублей.

Напомним, вечером 29 октября на юго-востоке столицы неизвестные ограбили инкассаторов на 50 миллионов рублей.

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Инцидент произошел в 19.15 на Волгоградском проспекте, около дома 43. По предварительной информации, трое неизвестных, угрожая пистолетом, напали на инкассатора и охранника, после чего скрылись с деньгами на автомобиле Audi.

Дело заведено по статье "Разбой в особо крупном размере", максимальное наказание, которое может грозить нападавшим – 15 лет колонии.

Спустя два месяца правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых. В ходе двух спецопераций они были задержаны.

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