В ЦАО закрыты три публичных дома

В Центральном административном округе закрыты три публичных дома.

"Участковые уполномоченные полиции УВД по ЦАО при проведении профилактических рейдов, обходе жилых домов и опросе граждан обнаружили в районе Замоскворечье три притона для занятия проституцией. Два притона находились в одном подъезде дома в Большом Строченовском переулке. Третий располагался на ул. Валовая", - сообщает сайт ГУ МВД России по Москве.

Всего были задержаны и доставлены в отделы полиции 19 женщин, в отношении которых составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Сейчас ведется розыск организаторов притонов.