Задержанный с героином мужчина пытался сбежать из полицейского участка

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В Щелковском районе Подмосковья задержали мужчину с девятью граммами героина. В ходе допроса задержанный предпринял попытку сбежать из полицейского участка и, выпрыгнув из окна второго этажа, сломал себе обе ноги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Неоднократно судимый ранее 32-летний житель Подмосковья пожаловался на плохое самочувствие, вызванное духотой полицейского участка, где его допрашивали. Когда сотрудники правоохранительных органов открыли форточку, мужчина выпрыгнул из окна второго этажа.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение, изготовление наркотических веществ и их аналогов", ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По факту получения задержанным травм будет проведена служебная проверка.

Напомним, что 10 декабря в машине в Новой Москве нашли почти 9 килограмм героина. Наркотики находились в Opel, принадлежащем жительнице Самары.