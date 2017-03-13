Сотруднице банка вынесли приговор за хищение у клиентов более 200 млн рублей

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Одинцовский городской суд приговорил Ярославу Марунину к четырем годам лишения свободы за похищение более 200 миллионов рублей у клиентов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Работая финансовым консультантом в одном из банковских офисов Одинцовского района, Марунина мошенническим путем похищала клиентские деньги. Она получала их в кассе банка по расходным ордерам, которые делали по ее просьбе коллеги, не зная о намерениях женщины. Подписи клиентов она подделывала.

Срок Марунина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.