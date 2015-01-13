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Происшествия

13 января 2015, 11:38

На западе Москвы задержали подозреваемого в угоне КамАЗа

криминал задержания угоны КамАЗы

Фото: Предоставлено пресс-службой УВО ГУ МВД России по Москве

Столичные полицейские задержали на западе Москвы мужчину, подозреваемого в угоне КамАЗа за 6,5 миллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ночь на 9 января сотрудники группы немедленного реагирования заметили, что на стройплощадке в нерабочее время стоит грузовик с включенным двигателем.

При выезде с объекта машину остановили, за рулем оказался 37-летний уроженец Северного Кавказа. Как оказалось, он вскрыл дверь машины, завел ее и попытался уехать, но был остановлен полицейскими.

У правоохранителей есть сведения, что мужчина причастен к серии грабежей и разбоев. На него завели уголовное дело по статье "Кража" и отправили под стражу. Ему может грозить два года колонии.

Добавим, в начале декабря 2014 года со стройплощадки в Новой Москве украли автокран за 4 миллиона рублей, а в апреле в Одинцовском районе Подмосковья угнали кран за 2,5 миллиона рублей.

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