В машине в Новой Москве нашли почти 9 кг героина

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В Новой Москве оперативники нашли в машине почти 9 килограммов героина, сообщает "Интерфакс".

Opel, принадлежащий жительнице Самары, остановили в Щербинке утром 10 декабря. В ходе досмотра было обнаружено 8,8 килограмма вещества, который эксперты признали героином.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".

Ранее столичные наркополицейские задержали двух торговцев наркотиками. Молодые люди увлекались стритрейсингом, а дорогие автомобили покупали на средства, вырученные от продажи запрещенных веществ.

В ФСКН предполагают, что двое задержанных входили в межнациональную преступную группировку, которая занималась поставками африканских наркотиков в Россию.