В Подмосковье за нападение на полицейского задержан мужчина

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В Подмосковье задержан мужчина за нападение на полицейского, сообщает Агентство "Москва"

В результате драки в одном из парков района Сходня сотрудниками полиции был задержан мужчина. В ходе задержания он оказал активное сопротивление и нанес полицейскому телесные повреждения. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.

По факту нападения на представителя полиции проводится служебная проверка. В отношении нападавшего будет принято процессуальное решение, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.