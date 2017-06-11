Топ-менеджер "Роснано" арестован на два месяца

Андрей Горьков. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Басманный суд столицы арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом суд, отправив Горькова под стражу до 9 августа, удовлетворил ходатайство следствия.

По версии следствия, топ-менеджер компании с 2011 по 2013 годы под видом расчетно-кассового обслуживания размещал денежные средства в "Смоленском банке". Позже банк лишился лицензии, а "Роснано" потеряла более 738 миллионов рублей. Накануне отзыва лицензии из кредитного учреждения вывели активы в пользу родного брата Горькова в виде недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

Самого Горькова задержали после того, как он купил билет для вылета за рубеж, его брат объявлен в розыск.