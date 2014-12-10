Пять человек доставлены в больницу в результате драки в центре Москвы

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Потасовка между двумя группами молодых людей произошла в районе станции метро "Парк Культуры", сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в среду вечером на Комсомольском проспекте. Как рассказали в полиции, один из участников конфликта применил, предположительно, травматический пистолет.

В результате пять человек отправлены в больницу. Насколько серьезные ранения получили участники драки не уточняется. Следов применения боевого оружия полицейские не обнаружили.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников потасовки. По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, в потасовке со стрельбой участвовали не менее десяти человек.