При ограблении инкассаторов похищено 18 млн рублей

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Сумма средств, похищенных из инкассаторской машины при ограблении на улице Адмирала Макарова, составляет 18 миллионов рублей.

Напомним, что ограбление произошло 10 июля около 9:50 у дома 11 по улице Адмирала Макарова, неподалеку от УВД Северного округа. По данным столичной полиции, семь похитителей, одетых в маски и камуфляжные костюмы, избили находящихся в машине «Соболь» инкассаторов и забрали их сумки с деньгами. После этого преступники скрылись с места преступления на машинах Infiniti и Mitsubishi.

Двое пострадавших инкассаторов госпитализированы.

В столичном ГУ МВД не сообщили, какая точно сумма была похищена. Однако, как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, добычей налетчиков стали 18 миллионов рублей.