Бывший глава фирмы-изготовителя автомоек попался на крупной афере

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшего директора фирмы-изготовителя автомоек задержали по подозрению в мошенничестве на 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Дело в отношении мужчины было заведено еще в 2011 году: тогда в правоохранительные органы с заявлением об афере пришла жительница Москвы. По ее словам, в 2009 году она заключила контракт на изготовление комплекса для мойки автомобилей и заплатила 6 миллионов рублей. Глава фирмы взял деньги, но заказ не выполнил и скрылся.

Задержать его удалось 6 августа 2014 года в Воронеже. Как оказалось, его фирма закрылась в 2011 году, а деньги он потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого завели дело по статье "Мошенничество".