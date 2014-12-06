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На севере Москвы полицейские закрыли нарколабораторию, сообщает Агентство "Москва".

В ходе проверки в одном из домов по Ленинградскому шоссе сотрудники полиции обнаружили лабораторию, которая была оборудована для выращивания марихуаны. В итоге было изъято 18 кустов марихуаны общей массой 170 грамм.

Задержанным оказался ранее судимый безработный 34-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.