Оперативники ФСКН задержали наркокурьера, которому платили героином

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Сотрудники ФСКН задержали наркокурьера, которому платили за работу героином, передает пресс-служба столичного управления ведомства.

Ранее оперативникам стало известно о группе продавцов "спайсов", действующих на территории столичного региона. Также ФСКН удалось установить личность курьера ОПГ.

В ходе наблюдения за перевозчиком наркотиков на видео попал момент, где мужчина достает "закладку" из-под колеса автомобиля, припаркованного на Люблинской улице.

При личном досмотре у подозреваемого нашли 200 грамм гашиша и 35 грамм спайсов. Позже выяснилось, что за работу он получал или героин, или деньги на него.

В ФСКН отмечают, что мужчина был дважды судим за хранение наркотиков. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело.