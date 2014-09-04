Житель Подмосковья похитил бывшую девушку и приковал ее к кровати

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Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту похищения девушки. Подозреваемый уже задержан и дает показания, сообщает пресс-служба СК по Московской области.

По данным следствия, 2 сентября 30-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу - 21-летнюю девушку, силой усадил ее в автомобиль и отвез к себе домой. Там он приковал похищенную наручниками к кровати.

Девушке пришлось провести в таком положении почти сутки, пока на место происшествия не прибыли полицейские. Они задержали подозреваемого и освободили жертву.

В ходе обыска дома у задержанного обнаружили наручники, гладкоствольное охотничье ружье, пистолеты и патроны к ним.

Действия злоумышленника квалифицировали по статье "Похищение человека с применением насилия опасного для здоровья". Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.